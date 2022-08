Varazze, al Boma l’appuntamento settimanale con il jazz: il 18 agosto l’esibizione dello statunitense Barry Finnerty

Giovedì 18 agosto alle 20 ritorna l’appuntamento settimanale per la rassegna jazz al Ristorante Boma di Varazze.

Pronti ad ospitare grandi artisti sulla terrazza fronte mare nella cornice della Marina di Varazze: ad allietare la nona serata un grande artista ospite per la prima volta sul palco alla darsena di Varazze, icona della chitarra jazz, direttamente dagli Stati Uniti: Barry Finnerty accompagnato da Dino Cerruti, Luigi Marras e Stefano Riggi.

Barry Finnerty, nato a San Francisco, California, nel 1951, è un famoso chitarrista americano di musica jazz. Ha studiato pianoforte classico all'età di 5 anni ed ha avuto la sua prima chitarra all'età di 13 anni.

Ha vissuto a Hong Kong dal 1965 al 1966, dove ha iniziato a suonare la chitarra elettrica nei suoi primi concerti professionali, tra i quali l'apertura per Hermits's Hermits.

Ritorna a San Francisco nel 1966 e suona in varie band mentre frequenta la scuola superiore e fa un anno alla UC Berkeley. Si esibisce al Fillmore e all'Avalon Ballroom. Frequenta la Berklee School of Music a Boston nel 1971.

Si trasferisce a New York City nel 1973. Suona e registra con i Brecker Brothers (Heavy Metal Bebop), i Crociati (Street Life), Miles Davis (L'uomo con il corno), Chico Hamilton, Airto e Flora Purim, Hubert Laws, Joe Farrell, Ray Barretto, Billy Cobham,Billy Cobham, Blood, Sweat and Tears, Taj Mahal. Didier Lockwood, Thad Jones / Mel Lewis, Teruo Nakamura e The Negatives. , Ha girato molto negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone e ha pubblicato sei album come solista.

E' stato anche uno dei cinque fotografi scelti per esporre alla Washington Square Art Exhibition al Greenwich Village.

Ritorna a S.F Bay Area (Oakland) nel 1998. Continua a lavorare professionalmente, con tour e registrazioni in tutto il mondo. I suoi due libri di pratica "Serious Jazz", pubblicati da Sher Music, sono stati riconosciuti a livello internazionale. Nel 2010 ha pubblicato due nuovi CD, "Blues For Trane" su Cheetah Records in Giappone, e "Manhattan Sessions Part 1" su ESC in Europa.

Cena alla carta o con menù degustazione.