Albenga, esito sfavorevole delle analisi di Arpal: stop alla balneazione in tre tratti di litorale

Divieto temporaneo di balneazione per tre tratti di litorale ad Albenga. L'ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Alberto Passino.

Il provvedimento si è reso necessario per quanto riguarda lo specchio acqueo in regione Vadino, nel tratto compreso dal confine di Alassio fino al tratto di 50 metri dalla Lega Navale all'interno della spiaggia di Pippo, per un totale di 548 metri.

Stop alla balneazione anche in regione Burrone, nel tratto compreso dal numero 13 di lungomare Doria al numero 15 di viale Che Guevara, per un totale di 284 metri.

Divieto, infine, anche alla foce del Rio Antognano, per un totale di 1.378 metri, dal numero 77 di viale Che Guevara al confine tra Albenga e Ceriale.

Il provvedimento del Comune ingauno si è reso necessario in seguito ai risultati delle analisi svolte dall'Arpal su campioni d'acqua prelevati in mare.