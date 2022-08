Albenga, il sindaco Tomatis firma la revoca del divieto alla balneazione per due tratti. Resta lo stop in regione Burrone

Dopo i provvedimenti che hanno vietato temporaneamente la balneazione per tre tratti di litorale ad Albenga (leggi QUI), il sindaco Riccardo Tomatis ha appena firmato due ordinanze di revoca del divieto.

Nello specifico, sono stati revocati i divieti per quanto riguarda lo specchio acqueo in regione Vadino, nel tratto compreso dal confine di Alassio fino al tratto di 50 metri dalla Lega Navale all'interno della spiaggia di Pippo, per un totale di 548 metri, e alla foce del Rio Antognano, per un totale di 1.378 metri, dal numero 77 di viale Che Guevara al confine tra Albenga e Ceriale.

Lo stop alla balneazione rimane invece confermato, nonostante i dati dei rilievi Arpal siano notevolmente migliorati, in regione Burrone, nel tratto compreso dal numero 13 di lungomare Doria al numero 15 di viale Che Guevara, per un totale di 280 metri.

"Episodi come questo purtroppo possono verificarsi, ma da quando il Comune di Albenga ha attivato la depurazione (questa è la terza estate) solo 2 volte si è dovuto ricorrere, per breve tempo, a ordinanze di divieto di balneazione - afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Non meritano risposta invece i consiglieri di minoranza che, pur di ritagliarsi un po' di visibilità, attaccano me incuranti di danneggiare però l'intera città".