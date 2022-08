C'è bisogno di nuovi giocattoli per la Pediatria del San Paolo: appello di Spiderman Mattia Villardita

La Pediatria di Savona ha bisogno di nuovi giocattoli e lo Spiderman di quartiere Mattia Villardita, sempre in prima linea per fornire supporto al reparto dell'ospedale San Paolo, si sta attivando per aiutarlo.

"Necessitiamo di giocattoli nuovi di piccole grandezze (bambole, macchinine, costruzioni, peluche di piccola taglia ecc ecc...) per maschietti e femminucce da lasciare come ricordo ai piccoli guerrieri ricoverati che consegnerò personalmente durante le mie visite - ha detto l'uomo ragno savonese nel video girato da Alessandro Beltrame - Non si accettano giocattoli usati sopratutto, visto il periodo, per motivi igienico sanitari".

Chi vorrà aderire potrà lasciare i giocattoli alla Croce d'Oro di Albissola Marina nella sede distaccata di Savona in via Boito 1.