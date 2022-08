Celle, chiuso dal 22 agosto al 9 settembre un tratto di via Santuario della Pace

Dalle 8 di lunedì 22 agosto alle 20.00 di venerdì 9 settembre sarà chiuso al transito veicolare la via comunale Santuario della Pace che collega Celle Ligure ad Albisola Superiore e viceversa.

Stop quindi al passaggio delle auto, delle moto e dei pedoni per un mese nel tratto cellese da Piazza Giovanni XXIII nella frazione di Sanda per 160 metri a scendere per effettuare lavori per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica.

I residenti del civico 12 di Via Santuario della Pace potranno effettuare gli spostamenti dalla propria abitazione percorrendo la strada in direzione monte o valle così come stabilito dalla segnaletica di cantiere presente durante le fasi di cantiere.

Nella tratta oggetto di chiusura dovrà essere interdetto anche il transito pedonale.

"L’intera area interessata dai lavori nonché l’area di ingombro dovrà essere delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente sia di giorno che nelle ore notturne" si legge nell'ordinanza firmata dalla comandante della polizia locale Erika Pizzocolo.

Il tratto era già stato chiuso per un mese da lunedì 11 luglio a venerdì 12 agosto.