Varazze, il comune punta a riqualificare l'area del Salice: spazio per una pista da pattinaggio e attività outdoor

Entro fine agosto via al progetto definitivo da presentare per i fondi Pnrr per la realizzazione di una pista di pattinaggio, il bike park, l'arrampicata con due torri, tiro con l'arco e un percorso campestre.

A dirlo è il vicesindaco e assessore Filippo Piacentini in merito alla creazione che verrà effettuata in località Salice a Varazze a due passi dal casello autostradale varazzino.

"Abbiamo adeguato il progetto in modo tale che si possa presentare per questa tipologia di bando" ha detto Piacentini.

"Già una parte di risorse sono stanziate dagli oneri a scomputo dei lavori sul retroporto ai quali abbiamo aggiunto 109mila euro ulteriori di copartecipazione comunale - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - vogliamo verificare comunque che ci sia la dimensione corretta per fare tutte le attività outdoor previste".

Nell'area per un trentennio era stato previsto il nuovo stadio, progetto poi naufragato, lasciando spazio per due anni all'utilizzo per un parcheggio pubblico gratuito che aveva visto attivare un servizio di bus navetta vista la distanza dal centro.