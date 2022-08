Albenga: prorogati i termini per i soggetti ospitanti disponibili ad attivare tirocini extracurriculari e di inclusione erogabili nell’ambito dei percorsi del reddito di cittadinanza

Il Comune di Albenga capofila del DSS4, informa che sono stati prorogati i termini per i soggetti ospitanti disponibili ad attivare tirocini extracurriculari e di inclusione erogabili nell’ambito dei percorsi del reddito di cittadinanza, degli utenti in condizione di svantaggio sociale e/o lavorativo fino al prossimo 15 ottobre.

Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 180 del 21.07.2022: è stato prorogato, infatti, al 31.12.2022 il termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali previste dall'Avviso 3/2016. Pertanto, le attività connesse ai tirocini extracurriculari e di inclusione sociale, erogabili nell'ambito dei percorsi del Reddito di Cittadinanza (RdC) degli utenti in condizione di svantaggio sociale e/o lavorativo del Distretto-Sociosanitario n.4 Albenganese, sono prorogate al 31.12.2022.

A tal fine, si intendono valide le domande di adesione dei soggetti ospitanti e promotori ad oggi accolte e si prorogano i termini per la presentazione di nuove domande da parte di soggetti ospitanti fino al 15.10.2022.

“Tutto il personale del Distretto, che ci tengo a ringraziare, lavora costantemente per supportare i beneficiari del reddito di cittadinanza e per trovare percorsi di inserimento idonei alle loro caratteristiche – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia -. Nonostante l’ impegno di tutti, non sempre è facile trovare disponibilità in tal senso. Colgo l’occasione per ricordare a tutti che è sempre aperto l'avviso pubblico rivolto ai soggetti del terzo settore ed enti pubblici operanti nel territorio del distretto sociosanitario n.4 albenganese, per l' attuazione dei PUC "Progetti Utili alla Collettività " con il coinvolgimento di beneficiari del Reddito di Cittadinanza”.