Disabile di Busto Arsizio e mancata assistenza sulla spiaggia di Alassio: telefonata tra la mamma e il sindaco

Calumet della pace fra Alassio, Laura e Alessandro? Presto per dirlo, la vicenda è complicata e coinvolge tante sensibilità. Ma le premesse esistono. In sintesi: Laura è la mamma di Alessandro. Entrambi di Busto Arsizio. Alessandro è un adolescente che si sposta su una sedia a rotelle. Organizzano un soggiorno ad Alassio. E vanno sul sicuro, hanno già frequentato quegli alberghi, quelle spiagge, quel mare, quelle persone. Ma, in una delle ultime telefonate preliminari alla partenza, Laura si sente dire che non avrà alcun aiuto da parte del personale, in forza al lido prescelto, per accompagnare Alessandro in acqua. Deve pensarci lei. Lei e solo lei. L’impegno è di pochi metri e di pochi minuti. Ma, a certe condizioni, a certe pendenze, lo sforzo può essere improbo per una singola persona. Anche se Alessandro si immergerebbe giusto un paio di volte al giorno, non di più.

Sfogo sui social, rimostranze della mamma, polemiche che dilagano. Arrivano ai giornali, anche nazionali, e alle autorità. Laura e Alessandro vanno per la loro strada e trovano una soluzione alternativa, su un’altra costa.

Ma Alassio si sente toccata dalla vicenda. Giustamente: accogliere, per giunta nella bellezza della Liguria, è un imperativo. Alassio lo sente, l’imperativo. Culturale ed estetico: ha a che fare con la natura del territorio e con le sue radici. È economico: sono tanti i lavoratori del turismo. È umano: l’ospitalità è fatta dalle persone per le persone. La vicenda finisce alle orecchie del sindaco. Il lido non si espone ma, evidentemente, è attento.

Laura comunica: "Con il primo cittadino finalmente ho parlato. C’è stato un aggiornamento. E la volontà di accoglienza da parte di Alassio è immutata. Non mi stupisce. Conosco mare e gente del posto". Quindi? Dove sono nati i problemi? Certe cose sono state dette, non c’è dubbio… "Devo confermare, certe cose sono state dette. E non è facile, per la nostra famiglia, pianificare una partenza sulla base delle informazioni ricevute". Ma… "Ma posso anche capire le fatiche e le difficoltà. Lo sappiamo tutti, questa è una fase della stagione molto impegnativa. Dal lido mi arrivano informazioni… Dicono che, al di là dei contenuti della famosa o famigerata telefonata, avrebbero provveduto a gestire le situazioni. E io lo so: professionalità e buona volontà, ad Alassio, non mancano. Ma quando senti certe cose…".

Il sindaco Melgrati ha commentato: "Purtroppo c’è stata una incomprensione ma ho sentito la madre del ragazzo e farà un comunicato stampa per ridimensionare l’accaduto e porre fine a questa gogna mediatica per la città di Alassio, purtroppo alimentata da chi, e lo dimostra tutti i giorni, credendo di essere spiritoso o giustiziere, fa solo del male alla nostra bella città".

Al quotidiano del nostro gruppo InformazioneOnline, che ha seguito direttamente la vicenda, la mamma del disabile sottolinea: "C’è chi insinua che abbiamo cercato visibilità per non si sa bene cosa. Magari per trovare qualche facilitazione. Non è così. Non vogliamo favoritismi".