Mattinata di disagi alle utenze idriche dei rioni di Pia e Calvisio il prossimo giovedì 25 agosto, a partire dalle ore 9, quando verrà effettuato un intervento urgente all'acquedotto pubblico in via Calvisio, all' altezza di piazza Inegaggie.

La ditta esterna e il Consorzio di Depurazione delle Acque savonese opereranno su strada per risolvere il guasto.

Il tutto dovrebbe durare poche ore con un disagio limitato.