Savona, i giardini del Prolungamento verranno intitolati a Berlinguer: in Darsena spazio a Largo Isola di Saona

Intitolazione di un'area in Darsena ad un'isola della Repubblica Dominicana e dei giardini del Prolungamento a Enrico Berlinguer e l'installazione di un monumento nei giardini dell'ospedale San Paolo all'ex primario di Chirurgia Paolo Cavaliere.

Queste sono alcune delle decisioni prese dalla commissione toponomastica del comune di Savona guidata dall'assessore Maria Gabriella Branca lo scorso luglio approvate dalla giunta comunale.

E' stata quindi autorizzata l'intitolazione dell'area di circolazione tra via della Calata e Largo Ammiraglio Enrico Roni all'isola Saona (nella banchina parallela a via Gramsci, compresa fra la Torretta ed il distributore carburanti), isola della Repubblica Dominicana che era stata intitolata da Cristoforo Colombo (visto che al navigatore genovese è già stato dedicato Corso Cristoforo Colombo) con il toponimo scelto che sarà "largo isola di Saona".

Verranno anche intitolati i giardini del Prolungamento a mare ricompresi tra corso Giuseppe Mazzini, via Lorenzo Giacchero, viale Dante Alighieri e rilevato ferroviario (fronte mare) a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partico Comunista Italiano e deputato dal 1968 al 1984, anno della sua scomparsa.

Verrà inoltre posizionato un monumento scultoreo con targa commemorativa incastonata nella base in memoria del professor Paolo Cavaliere, ex primario dal 1989 al 2005 del nosocomio savonese mancato nel 2019, nei giardini interni dell'ospedale in località Valloria. Il posizionamento prevede la preventiva valutazione, l'eventuale fattibilità tecnica e logistica (nulla osta della proprietà, degli uffici tecnici competenti) e l'ottenimento di gradimento da parte della famiglia dell'onorando per la logistica proposta dalla Commissione, oltre all'ottenimento di una specifica deroga da parte del Prefetto (visto che il medico è deceduto da meno di 10 anni).

Un pannello in ricordo del bombardamento e delle vittime del 30 ottobre del 1943 verrà installato nei "giardini delle Confraternite" tra via Pietro Giuria e via dei Riario prendendo come esempio il pannello delle Confraternite quello già preesistente.

Sarà anche intitolata una porzione di scuola utilizzata dalla C.P.I.A con denominazione "CPIA Mohamed Dansoko Savona", al giovane mancato all'età di 18 anni mentre ospite nella Comunità per minori stranieri non accompagnati di Celle Ligure. Per ricordarlo sarà posizionata una targa in prossimità del cancello di ingresso da via Pietro Giuria.

Una targa commemorativa in merito ai tragici eventi del 1922 quando i fascisti occuparono con la forza il municipio presente una volta in piazza Chabrol e la sede della Camera del Lavoro, sarà posizionata in prossimità degli stipiti del vecchio edificio comunale attualmente all'ingresso della Pinacoteca civica. La targa non potrà essere del tipo "foto ceramica" ritenuto dalla Soprintendenza Archeologica alla Belle Arti e Paesaggio non adeguato all'immobile oggetto di posizionamento, e pertanto dovrà essere in materiale che si integri più adeguatamente al contesto circostante di localizzazione.

Via con l'intervento di rettifica del nominativo errato sulla lapide marmorea presente sull'immobile in via Brilla intitolata ai martiri e ai caduti della guerra e nella lotta di liberazione del quartiere di Zinola. Il nominativo corretto sarà Aviere Giovanni Fricero.

Non è stata autorizzata l'intitolazione di due sale del Comune di Savona rispettivamente a Enzo Vaglini, ex presidente dell'Unione Ciechi morto nel 2018 e Luigi Panneri, presidente provinciale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, mancato nel 2021.

La scultura monumento in memoria del Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini, presente nell'omonima piazza a lui dedicata, rimarrà al suo posto.

Le nuove proposte di intitolazione che saranno valutate nelle prossime commissioni si concentreranno sull'ex Ministro e Deputato dal 1948 fino al 1979, deceduto nel 2007, Carlo Russo, zio dell'attuale sindaco Marco.

La commissione è composta oltre all'assessore Branca, anche da Dante Mirenghi, presidente della A Campanassa, Marco Genzone, direttore della biblioteca comunale, Marta Sperati, dirigente Settore Cultura Turismo ed Attività Produttive, Carlo Varaldo della società Savonese di Storia Patria e per l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea il professor Jacopo Marchisio.