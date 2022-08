7500 mozziconi di sigaretta raccolti ad Albissola Marina dai soci di Assonautica

Ieri mattina una ventina di soci di Assonautica si sono ritrovati ad Albissola Marina,vicino al torrente Sansobbia, nella spiaggia libera che affianca “Le Vele”: Con il titolo “In spiaggia senza filtri”, era il quarto appuntamento del programma “Proteggiamo il mare – Estate 2022” e, oltre alla raccolta di mozziconi in spiaggia, prevedeva l'installazione di bottiglie-portacenere nelle spiagge libere di competenza dell'amministrazione comunale.

Tale installazione è stata però anticipata, per rendere disponibili i portacenere già nel periodo di Ferragosto, quando maggiore è il turismo balneare. All'evento era presente il neo presidente di Assonautica Giovanni Bauckneht e, in rappresentanza del Comune di Albissola Marina, l'assessore all'ambiente Davide Battaglia.

In un paio di ore sono stati raccolti circa 7500 mozziconi. Una cifra davvero spaventosa se si riflette sul fatto che sulle spiagge erano state installate precedentemente le bottiglieportacenere e, soprattutto, che l'abbandono dei mozziconi è assolutamente vietato e che è prevista una sanzione fino a 300 euro.

Il problema dell'inquinamento da mozziconi è gravissimo perché “Se non smaltiti correttamente i mozziconi di sigaretta rappresentano un danno enorme per l’ambiente: sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge, rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile, si sminuzza in microplastiche e rimane in mare per sempre" dice Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo.

Probabilmente la maggior parte dei fumatori non conosce la gravità delle conseguenze del gesto per loro “naturale” di gettare un mozzicone, bisogna che ne prendano atto ed Assonautica si sta impegnando in tal senso. Girando tra i bagnanti, armati di retino o di pinza, sono in molti ad incuriosirsi e, quando capiscono il motivo della raccolta, collaborano indicando i mozziconi tra la sabbia.. Apprezzano e comprendono il messaggio che si intende mandare.

Si trova anche chi il messaggio l'ha già recepito in famiglia, come il ragazzo che, per meritarsi la paghetta che riceve dal padre, tutte le mattine pulisce la spiaggia raccogliendo anche i mozziconi. Fino a quando si troveranno genitori che educano i figli al rispetto per l'ambiente possiamo sperare in un cambiamento in senso positivo.

"7500 mozziconi è un numero davvero inquietante ma nella mattinata si sono raccolti anche altri rifiuti trovando, tra resti di palloncini, bastoncini del caffé e cannucce, anche coriandoli di plastica!....al peggio non c'è davvero limite".

Assonautica ricorda i prossimi appuntamenti in calendario: 29 agosto ad Albisola Superiore presso la spiaggia libera centrale, confinante con l'Harena Blanca

12 settembre ad Albisola Superiore (luogo dell'incontro ancora da definire)

"Il sodalizio ringrazia tutti i partecipanti all'evento, sono stati numerosi e ciò è importante soprattutto per dare sempre maggiore visibilità sul territorio al progetto “Proteggiamo il mare”, a tutela dell'ecosistema marino".