Pieve di Teco pronta ad accogliere la 9ª edizione di Expo Valle Arroscia: "Un weekend di festa per assaporare le eccellenze del territorio e visitare l'entroterra" (foto e video)

Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, passeggiate, musica, animazione e il focus sull'Ormeasco: questi i principali contenuti dell'Expo Valle Arroscia che si svolgerà a Pieve di Teco, e lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri, da venerdì a domenica prossimi.

L'evento è stato presentato stamani in conferenza stampa a cui hanno partecipato tra gli altri Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Alessandro Alessandri, sindaco di Pieve di Teco e presidente del Parco delle Alpi Liguri, Alessandro Piana, vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo, e in collegamento video Paolo Massobrio, giornalista, scrittore e gastronomo.

La tre giorni, giunta alla nona edizione, è organizzata dall'Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, dal comune di Pieve di Teco in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco naturale delle Alpi Liguri e con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI.

Sarà un weekend di festa per scoprire le bellezze del territorio, assaporare i prodotti tipici, visitare i carrugi, le botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco. Tutto questo, e non solo, l'Expo Valle Arroscia rappresenta un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi di mezza estate. Si tratta di un fine settimana da non perdere per buongustai, camminatori e famiglie.

LE INTERVISTE

L'evento nato per valorizzare i prodotti del territorio - l'olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l'aglio ma anche la cucina tipica e l'artigianato - è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d'influenza dall'intero comprensorio dell'Arroscia con i suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un'economia in crescita. Expo valle Arroscia rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi ci saranno menu dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Cesio, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell'Arroscia. Nei tre giorni di Expo spazio ai grandi chef - protagonisti degli show cooking - a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende.

Torna l'apprezzata iniziativa "La piazza del gusto", a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata: nella giornata di sabato l'animazione musicale sarà curata dal dj Andrea Frello. Dopo il successo della passata stagione viene proposto nuovamente il Focus sul vino Ormeasco — 2°Memorial Boscetto - con la presenza del giornalista, scrittore e gastronomo Paolo Massobrio. Le iniziative del Parco delle Alpi liguri hanno fornito all'evento nuova vitalità e nuovo impulso valorizzando il mondo legato all'outdoor: sono in costante aumento gli appassionati di attività e sport all'aria aperta, risorsa fondamentale per promuovere il turismo nel comprensorio della Valle Arroscia.

Ad arricchire la nona edizione di Expo due interessanti novità: la mostra "Onde Barocche capolavori diocesani tra 1600 e 1750" presso la Chiesa Madonna della Ripa (sede del Museo Diocesano dell'Alta Valle Arroscia) via Eula a Pieve di Teco e la riapertura del Teatro Salvini dopo i lavori di riqualificazione. Nei tre giorni di Expo it gioiello dell'architettura del XIX Secolo sarà aperto al pubblico. Dalle 16 alle 17 di ogni giorno, sono inoltre previste visite guidate accompagnate dall'animazione della Compagnia teatrale "Cattivi di Cuore", cittadini onorari di Pieve di Teco.

Anche quest' anno non mancherà la verve dell'intrattenitore Gianni Rossi. Per i più piccini divertimento assicurato con l'animazione curata da Ferm Spettacoli. L'inaugurazione della kermesse è fissata alle 17.30 di venerdì 26 agosto in piazza Cavour — inizio corso Ponzoni con Maurilio Giordana. Prologo al taglio del nastro, alle ore 16, la conferenza "Cucina Bianca, può la tradizione diventare gourmet?" con lo chef stellato Massimo Viglietti. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti e le possibilità di iscriversi a visite ed escursioni.

"Expo Valle Arroscia si conferma sempre di più strumento turistico attrattivo e fondamentale nel processo di valorizzazione delle eccellenze di un territorio ricco di risorse straordinarie - spiega Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona – L’evento è la grande vetrina dell’entroterra apprezzato dai visitatori, in particolare gli stranieri, che privilegiano un turismo sostenibile, legato ai borghi, ai prodotti, alla cucina tipica".

"Senza i problemi e le restrizioni dell’emergenza sanitaria – sottolinea il sindaco di Pieve di Teco e presidente del Parco Alpi Liguri Alessandro Alessandri– l’Expo si rilancia a 360°. Il programma della nona edizione mantiene fede alla tradizione ma allarga i suoi orizzonti con nuove iniziative rivolte ai giovani, alle famiglie, agli appassionati d’arte, agli sportivi. Sulla scia degli anni scorsi ci aspettiamo una grande partecipazione di ospiti e visitatori".

"L’edizione 2022 dell’Expo Valle Arroscia – afferma Alessandro Piana vicepresidente di Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale - è sinonimo di eccellenze del gusto e sostenibilità, di un patrimonio condiviso in cui si identifica chiaramente una pluralità di soggetti. In questi anni la manifestazione ha contribuito a far crescere la percezione dell’importanza dei nostri Parchi e del territorio sul profilo della tutela ambientale, del potenziamento dei servizi e dello sviluppo sostenibile. Una ricchezza capace di generare occupazione che, continuando a comunicarne le specificità e il potenziale, può tradursi in una scommessa culturale dalle molteplici ricadute positive. È quindi intendimento dell’Assessorato all’Agricoltura crescere sempre di più in questo impegno”.

Ecco il programma:

Apertura area espositiva e commerciale

Stand di produttori, aziende, artigiani e attività commerciali

Piazza Cavour e corso Ponzoni (portici)

Venerdì 26: ore 15.30-23

Sabato 27: ore 9.30-23

Domenica 28: ore 9.30-22.30

Gli appuntamenti di Expo Valle Arroscia 2022

Venerdì 26

ore 16.00 conferenza “Cucina Bianca, può la tradizione diventare gourmet?”, con lo chef stellato Massimo Viglietti, modera il giornalista Stefano Pezzini – Area Incontri (corso Ponzoni 135)

ore 17.30 cerimonia di inaugurazione - piazza Cavour

ore 18.00 presentazione “Le Vie del Sale”, a cura del Parco Naturale delle Alpi Liguri – Sala Consiliare del Comune di Pieve di Teco (corso Ponzoni 135)

ore 18.30 cooking show “Pesce in salsa all'Aiè”, a cura “Associazione Antiche Vie del Sale – Strada del Mare”, con lo chef del mare Salvatore Pinga e con Paola Ferrari della Cooperativa A Resta – Area Incontri (corso Ponzoni 135)

Sabato 27

ore 10.00 “L’Ormeasco e l’enoturismo”, incontro con i produttori, degustazione delle annate più recenti e presentazione “Il Golosario Wine Tour”, a cura di Paolo Massobrio – Teatro Salvini (via Umberto I n° 4)

ore 11.30 cooking show “Pesce marinato al sale della Liguria”, a cura “Associazione Antiche Vie del Sale – Strade del Mare”, con lo chef Renato Grasso – Area Incontri (corso Ponzoni 135)

ore 16.30 presentazione e degustazione “Puro, lo yogurt della Valle Arroscia”, a cura dell’azienda agricola Il Colle – Area Incontri (corso Ponzoni 135)

ore 17.30 2° Memorial Gabriele Boscetto “L’Ormeasco secondo Paolo Massobrio”, winetasting – Teatro Salvini (via Umberto I n° 4)

Domenica 28

ore 11.30 dimostrazione “Il pesto al mortaio con l’aglio di Vessalico e le eccellenze della Liguria”, con la partecipazione di finalisti del Pesto Championship 2022 – Area Incontri (corso Ponzoni 135)

ore 16.00 dimostrazione “La distillazione della lavanda”, a cura della azienda agricola Serena – presso lo stand di corso Ponzoni 106

ore 17.15 “cooking show “Baccalà agliato all’Ormeasco”, a cura “Associazione Antiche Vie del Sale – Strade del Mare), con lo chef Renato Grasso – Area Incontro (corso Ponzoni 135)

Piazza del Gusto

I piatti tipici dei ristoranti e degli agriturismi della Valle Arroscia

Venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 e dalle 19 - piazza Carenzi

con Ristorante Cadò, Trattoria Maria, Agriturismo U Pastù (Cosio d’Arroscia), La Pineta (Colle San Bartolomeo, Cesio), La Fattoria (Costa Bacelega, Ranzo)e Borgo Antico (Pieve di Teco).

A cura di Confcommercio Imperia e Valle Arroscia

Isola dei Sapori

Sfiziose proposte da gustare anche passeggiando

Venerdì dal tardo pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno - piazza Brunengo

con Pub La Grotta, Pro Loco Armo e InejaFood Comitato San Giovanni

L’Ormeasco e i vini della Alta Arroscia

Venerdì, sabato e domenica, dalle ore 17 alle 22

Degustazioni guidate di più etichette, con i sommelier Ais e Fisar, con il calice celebrativa e la relativa “tasca” (con ticket a pagamento) - stand di corso Ponzoni 113

Luoghi storici e luoghi dell’arte – attività culturali

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28

Riapre il Teatro Salvini

Visite gratuite del più piccolo teatro del mondo, costruito nel 1834 – via Umberto I n° 4

Orari: venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 9.30-12.30 e 16-19.

con la collaborazione della Compagnia Teatrale Cattivi di Cuore

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28

Onde Barocche, capolavori diocesani tra 1600 e 1750

Affascinante galleria barocca presso Chiesa Madonna della Ripa (Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia) -

via Eula

Apertura: venerdì ore 14.30-18.30, sabato e domenica ore 9.30-13 e 14.30-18.30

Ingresso a pagamento. Gratuito per i residenti.

Info 0182.579310, 347.8085811. Email: museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it

A cura della Diocesi di Albenga e Imperia

Sabato 27 e domenica 28

Apre il portone di Palazzo Manfredi

Visite guidate – corso Ponzoni, 62

ore 10 - solo visita: 5 euro

ore 19 - con aperitivo: 15 euro

Richiesta prenotazione: tel. 339.1920216

Info: fondazionemanfredifirmian@gmail.com

A cura della Fondazione Manfredi Firmian

Attività dedicate ai bambini gratuite

Sabato 27

Lello Clown Show

Giocoleria, bolle di sapone e equilibrismo

Piazza della Chiesa Parrocchiale, dalle ore 15.30 alle 18

A cura Fem Spettacoli

Domenica 28

Pompieropoli

Area antistante Auditorium, dalle ore 10 alle 18

A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – sezione di Imperia

Intrattenimento musicale

Venerdì 26

Expo 2022 decolla in musica

Esecuzioni itineranti della Jazz Ambassador Big Band, in piazza Cavour e lungo corso Ponzoni, dalle 17.30 alle 20 circa

Sabato 27

Italian Music Live

I grandi cantautori interpretati da Andrea Frello

Accompagnamento alla cena di Piazza del Gusto – piazza Carenzi dalle ore 19.30 alle 23 circa

Domenica 28

Happy End Expo 2022

Accompagnamento alla cena e festa di chiusura, con lo showman Gianni Rossi - piazza Carenzi

dalle ore 19.30 alle 23.30 circa

Iniziative in altri Comuni della Alta Valle Arroscia e nel Parco Alpi Liguri

Sabato 27 agosto 2022

Sulla Via del Sale: dal Colle di Nava al Passo di Prale

Escursione guidata gratuita

Ritrovo: ore 9 al Colle di Nava

Richiesta la prenotazione: tel. 340.2440972 (Davide Fornaro)

A cura dell’Ente Parco Alpi Liguri

Alla scoperta di Mendatica

Visita gratuita con servizio bus navetta

Ritrovo: ore 9.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia

Richiesta la prenotazione: tel. 338.6913335 (Raffaella Asdente)

A cura dell’Ente Parco Alpi Liguri, nell’ambito del calendario “Prossima fermata: Alpi Liguri!"

Cenova, il paese della pietra

Visita guidata nel borgo di Cenova e al museo per ammirare le opere dei lapicidi, veri e propri maestri nella lavorazione della pietra

Orario: dalle ore 10 alle ore 12

Costo: 5 euro. Info e prenotazione (necessaria) al 375.634.2236

A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo

Il Bosco addomesticato

Passeggiata nei castagneti del Borgo, alla scoperta delle tradizioni e della cultura locale

Ritrovo ore 15 a Montegrosso Pian Latte. Durata dell’esperienza: 3 ore

Costo: 3 euro – bambini sotto i 10 anni gratis

Richiesta la prenotazione: tel. 379.1960253

A cura della Pro Loco Montegrosso

Rezzo, Feudo nobile e gentile dei Marchesi Clavesana

Visita guidata per ammirare il Castello e conoscere le vicissitudini che hanno legato per molto tempo gli abitanti del feudo ai loro signori

Orario: dalle ore 15.30 alle 17.30

Costo: 5 euro (riduzione per chi partecipa anche alla visita della mattina a Cenova)

Info e prenotazione (necessaria) al 375.634.2236

A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo

Volo alto

Presentazione del libro dell'avv. Marco Bertolino: un viaggio fra Liguria e Piemonte, alla scoperta di alberi speciali che hanno legato la loro storia a quella degli uomini. Parole e musica per scivolare come il vento fra le fronde.

Rezzo, piazza del Castello alle ore 18.

A seguire, un piccolo aperitivo.

A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo

Domenica 28 agosto 2022

Da Monesi di Triora al Monte Saccarello

Escursione guidata gratuita

Ritrovo: ore 9 a Monesi di Triora

Richiesta la prenotazione: tel. 347.4166068 (Marian Mocanu)

A cura dell’Ente Parco Alpi Liguri

La Giara e i suoi ponti

Escursione guidata lungo il torrente Giara alla scoperta dei suoi innumerevoli ponti.

Ritrovo: Lavina, Piazza della chiesa, ore 9 (durata: 3 ore).

Informazioni e prenotazioni al 375.634.2236

A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo

Territori Condivisi

Esperienza pittorica condivisa

Mendatica - Parco Le Canalette - pista di pattinaggio

Dalle ore 15, alle ore 17 performance artistiche con musica di intrattenimento

Evento gratuito

A cura della Cooperativa Brigì di Mendatica