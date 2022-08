Ceriale, Guido Ferrari presenta il romanzo "La Mano Nera (1895-1920) e il Biennio Rosso (1919-1920)”

Questa sera, mercoledì 24 agosto, alle 21 nella sala del consiglio comunale di Ceriale si terrà la presentazione del romanzo storico di Guido Ferrari "La Mano Nera (1895-1920) e il Biennio Rosso (1919-1920)”.

Partendo dalla vicenda personale di emigrazione del nonno Giovanni Battista, nel romanzo Ferrari affronta tutti i problemi nazionali lasciati irrisolti dal nostro glorioso Risorgimento. L'alto tasso di analfabetizzazione e l'estrema miseria in cui versava il popolo italiano, i deficit di bilancio lasciati in eredità dagli stati preunitari, il mancato sentimento di identità nazionale e la criminalità nelle Little Italy delle città americane ove dominava La Mano Nera, con i suoi uomini più feroci. Parliamo di Giuseppe Morello, Ignazio Lupo, Vito Cascio Ferro, i fratelli Terranova e Pellegrino Morano, Tony Paretti, Alessandro Vollero, Leopoldo Lauretano....tutti personaggi che ispirarono Mario Puzo nella stesura del celeberrimo best seller " Il Padrino".