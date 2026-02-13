"Buon compleanno, Renata": i giardini di piazza Diaz intitolati alla celebre soprano savonese

Quest'anno la terza edizione dell'evento "Buon compleanno, Renata", in programma al Teatro Chiabrera il 24 febbraio alle ore 21:00, si aprirà, alle ore 20,30, con la cerimonia di intitolazione dei giardini di piazza Diaz alla celebre soprano savonese, seguirà il concerto e la proiezione di un docufilm.

L'intitolazione dei “Giardini Renata Scotto” rientra pienamente nella mission del Dossier per la candidatura della città di Savona a Capitale della Cultura dove nel ritenere indispensabile promuovere la commemorazione di personaggi che si sono distinti nel loro ruolo a livello nazionale ed internazionale si è ritenuto valorizzare al contempo, anche, l’apporto culturale di grandi figure femminili savonesi come Renata Scotto, Milena Milani, Renata Cuneo e Angiola Minella.

L’amministrazione comunale ha sottoposto alla Commissione Toponomastica un aggiornamento dei toponimi con figure di riferimento che rappresentassero la storia recente della nostra città e nella seduta dell’8 Febbraio 2024 è stata proposta l'intitolazione di un'area a Renata Scotto proprio nel luogo ideale per il suo ricordo ovvero la porzione di Piazza Diaz antistante il Teatro Comunale Gabriello Chiabrera dove la soprano ha esordito, giovanissima nel 1952, all'età di 18 anni, interpretando il ruolo di Violetta ne La Traviata di Giuseppe Verdi.

Un omaggio della Città alla sua illustre concittadina che inizia a prendere forma il 24 febbraio 2024 in occasione dell'inaugurazione della nuova piazza antistante il Teatro. Il Sindaco nel descrivere l'importante intervento di riqualificazione urbana, propose di intitolare alla soprano uno spazio davanti al Teatro Chiabrera, un'area che oggi si presenta con una sequenza di superfici verdi, una nuova pavimentazione e getti d'acqua.

"Un omaggio voluto, sentito e partecipato dedicato ad una donna, ad un'artista che con il suo immenso talento ha portato il nome di Savona nel mondo –ha detto il sindaco Marco Russo -. Nel 92° anniversario della nascita di Renata Scotto, come avevo anticipato in occasione dell'inaugurazione della nuova piazza il 24 febbraio di due anni fa, realizzeremo un progetto che questa Amministrazione ha fortemente voluto consapevole del valore e del significato che riveste per la nostra Comunità. L'intitolazione di questo spazio “Giardini Renata Scotto” dimostra l'attaccamento della Città a Renata in un luogo, il Teatro Gabriello Chiabrera, dove giovanissima debuttò interpretando il ruolo di Violetta ne La Traviata di Giuseppe Verdi e da quel momento nacque una delle stelle più luminose della lirica mondiale. Savona è grata a questa grande artista che ha sempre amato la sua città e il prossimo 24 febbraio la sua Città ricambierà il suo affetto".

Sarà una grande festa cittadina l’evento artistico ideato dal Teatro dell’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona in occasione del 92° anniversario della nascita di Renata Scotto, l’illustre concittadina che ha portato il nome della città della Torretta nel mondo e che a Savona è tornata per offrire alla cittadinanza la sua esperienza, la sua arte e il suo sorriso.

Come ogni anno è una festa quasi a sorpresa, che si realizza ogni volta con proposte diverse: quest’anno avremo la possibilità di vedere in prima nazionale Primadonna or nothing il docufilm, dedicato a Renata Scotto, della giovane regista tedesca Juliane Sauter che ha girato nell’estate del 2023 anche a Savona e che ha immortalato la grande Renata nei suoi ultimi mesi di vita. E’ una grande testimonianza ricca di momenti teneri e crudi, uno spaccato di vita sulla vecchiaia che ci tocca da vicino, Il film oltre alla Scotto vede la partecipazione del grande soprano in carriera Angel Joy Blue e di Valerie Eickhoff, giovane mezzosoprano all’inizio della carriera che sarà presente in Teatro a Savona e che canterà accompagnata dal Maestro GianLuca Ascheri.

Data la presenza di dialoghi in lingua inglese l’Opera Giocosa e la produzione del Film hanno provveduto alla realizzazione dei sottotitoli in italiano per ben comprendere questo lavoro con il sostegno dell’Unione Industriali di Savona che sono sempre attenti alle manifestazioni culturali.

A coronare la serata, un concerto per pianoforte e voce interpretato dal mezzosoprano ventinovenne Valerie Eickhoff accompagnata al pianoforte dal Maestro GianLuca Ascheri. Vincitrice dell’Opus Klassik come giovane talento del 2024, Eickhoff si sta affermando come artista dall’intensa musicalità e brillante vocalità. Tra i riconoscimenti e i premi ottenuti, il terzo premio al concorso ARD nel 2021 e al Concours Musical International de Montréal 2022, la vittoria del concorso Südwestrundfunk Junge Opernstars 2022.

L’Ascom di Savona partecipa realizzando trenta vetrine di negozi dedicate a Renata Scotto: sarà possibile, nella settimana precedente all’evento, ammirare le fotografie della nostra concittadina nei negozi savonesi: un omaggio per il compleanno.

"Renata Scotto ha dato un contributo fondamentale a questa città e la sua presenza ha segnato profondamente la vita culturale di Savona", cosìGiovanni Di Stefano, Presidente dell’Opera Giocosa, ricorda il suo impegno come didatta nelle masterclass di canto lirico e con le regie che ha firmato per questa istituzione della quale è stata consulente artistica, "senza mai risparmiarsi e lasciando a tutti un’eredità indelebile di professionalità, impegno, arte e umanità".