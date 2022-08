Varazze festeggia domenica 28 agosto la Beata Vergine Maria Regina della Guardia

Varazze festeggia la Beata Vergine Maria Regina della Guardia.

Domenica 28 agosto, vigilia della solennità liturgica, alle ore 21 al Santuario Nostra Signora della Guardia, sul monte Grosso, in prossimità della frazione Casanova, si terrà la preghiera comunitaria con la recita dei Misteri del santo rosario.

Lunedì 29 agosto alle 11 i Padri Domenicani officeranno la messa in suffragio dei defunti della famiglia Invrea, fondatrice del santuario. Alle 16:30 il vespro, a seguire la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Claudio Doglio, con la supplica alla Vergine Santissima, e la solenne processione, con la sosta per la preghiera nella Cappelletta. Durante la giornata sarà attivo il servizio bar e focaccette: l'incasso sarà devoluto per sostenere i lavori di manutenzione della chiesa.

Il santuario è raggiungibile con mezzi fuoristrada esclusivamente tramite la nuova strada dalla località Lecanà: la catena di accesso rimarrà aperta il 29 agosto dalle 8 alle 22.

La Protezione Civile presterà servizio navetta gratuito.

"Si prega di indossare abiti consoni ai riti religiosi e prestare la massima attenzione al fine di evitare incendi - è l'invito degli organizzatori - Ringraziamo quanti vorranno contribuire all'addobbo floreale del santuario e della cassa processionale".