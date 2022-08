Savona, accordo Opere Sociali-comune per il parcheggio gratis a Villa Plizzardi fino al 30 novembre

Verrà prolungato fino al 30 novembre tramite un accordo con Opere Sociali l'utilizzo come parcheggio gratuito di Villa Plizzardi in via Nizza.

Il comune ha infatti firmato una convenzione con l'azienda pubblica così da poter far fronte alla carenza di stalli per via dei lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Veneto e via Nizza. Così come è avvenuto quest'estate quindi spazio alla sosta gratuita per autoveicoli e moto veicoli nella zona.

L'amministrazione si impegnerà ad adottare una forma di controllo affinché l'area sia effettivamente riservata al parcheggio gratuito esclusivo di autovetture e moto;

ad assumere qualsiasi onere accessorio al riguardo, nessuno escluso, come la custodia, l'idonea copertura assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni a persone e cose; eventuali utenze a servizio; pulizia da infestanti e derattizzazione, sfalcio d'erba ed attività correlate sui muri di cinta; la pulizia del giardinetto interno alla Villa con trasporto alla discarica autorizzata di eventuali rifiuti ea sostituire la recinzione presenta tra la proprietà delle Opere Sociali e Via Crocetta entro la durata del comodato.

Lo scorso luglio, anche in virtù della ulteriore riduzione dei parcheggi in zona correlata al cantiere stradale, la giunta comunale aveva deliberato di riservare la porzione dell'area (pari al 50% dell'intero) alla sosta dei cittadini residenti, dotati di contrassegno. La restante porzione (pari al 50%) sarà adibita invece a sosta libera.

Però non mancano le polemiche nelle ultime ore.

"Non v'è limite al peggio per via Nizza, per i residenti, i commercianti e i turisti. Pensavamo di aver toccato il fondo dopo lo scempio della realizzazione della nuova viabilità, che ha eliminato decine di posteggi, cassonetti della spazzatura e congestionato ulteriormente il traffico - spiega Alberto Delucis dei Bagni Umberto - Oggi però l'amministrazione comunale ha voluto sorprenderci ancora, è apparso infatti un cartello all'ingresso del parcheggio di Villa Pizzardi che preannuncia la chiusura per lavori del medesimo a far data da lunedì 29 agosto".

"Dopo anni in cui Savona millanta di voler essere una località turistica, dopo che per un progetto quantomeno discutibile decine di parcheggi sono stati sacrificati per un inutile aborto di pista ciclabile, come si può pensare di fare turismo e impresa senza alcun parcheggio nel pieno della stagione estiva? Pensa forse la giunta comunale che i turisti vengano da Piemonte e Lombardia in bicicletta? Le famiglie che vanno a spiaggia con i bambini piccoli dovranno forse comprare un risciò? - conclude Delucis - Basterebbe cercare di avvalersi di un minimo di buon senso e programmare i lavori non in concomitanza con la stagione estiva. Chissà se a palazzo Sisto qualcuno ci arriverà, magari pedalando?".