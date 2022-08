Savona. Park di Villa Plizzardi, il sindaco replica alle critiche: 'Non era possibile procrastinare i lavori"

"La nuova organizzazione dei parcheggi di Villa Pizzardi - area attualmente molto degradata - richiedeva necessariamente dei lavori di adeguamento che purtroppo i tempi amministrativi (tra progetto, reperimento risorse e procedure per l’individuazione della ditta esecutrice) hanno reso possibile soltanto ora".

Il sindaco di Savona Marco Russo fa chiarezza dopo la protesta di Alberto Delucis dei Bagni Umberto che aveva fatto presente che dal prossimo lunedì 29 agosto il parcheggio di Villa Plizzardi sarà chiuso per lavori.

"Siccome questo intervento mira a rispondere ad una esigenza anche estiva - tanto è vero che riceviamo quotidiane sollecitazioni da parte dei residenti - non era possibile procrastinare i lavori - ha continuato il primo cittadino savonese - Va detto però che gli uffici hanno dato indicazioni al direttore dei lavori e all’impresa di organizzare le opere in modo da consentire il più possibile la fruibilità parziale dell’area, in modo che la sua chiusura totale sia limitata solo ai giorni, circa tre, in cui dovranno essere eseguite quelle opere che non consentono l’utilizzo contemporaneo del parcheggio. L’amministrazione confida di aver chiarito la vicenda ma è disponibile a un incontro per poterne parlare ulteriormente".

Lo scorso luglio, anche in virtù della ulteriore riduzione dei parcheggi in via Nizza per via dei lavori sulla pista ciclabile, la giunta comunale aveva deliberato di riservare la porzione dell'area (pari al 50% dell'intero) alla sosta dei cittadini residenti, dotati di contrassegno. La restante porzione (pari al 50%) sarà adibita invece a sosta libera.

Il comune comunque per risolvere il problema legato all'assenza di parcheggi anche alle Fornaci aveva attivato un dialogo con Trenitalia e RFI per la disponibilità della porzione di Parco Doria limitrofa a via Saredo e sta studiando altre soluzioni. Nel parcheggio di Ata ad esempio ha pensato ad agevolazioni per i residenti.

"Ben vengano i lavori per la sistemazione del parcheggio ma è sotto gli occhi di tutti che la scelta della tempistica è chiaramente sbagliata, c'è un clima ancora estivo ed è un grave danno per gli stabilimenti balneari e tutti i cittadini. Si sarebbero potuti fare ad ottobre quando la stagione sarà finita. Un'altra gaffe di questa amministrazione comunale" la critica del capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi.

Comunque sia il comune ha prolungato fino al 30 novembre tramite una convenzione con Opere Sociali l'utilizzo di Villa Plizzardi come park gratuito.