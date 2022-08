Agenda elettorale: gli appuntamenti nel weekend con “Noi Moderati”

Di seguito l'elenco delle iniziative elettorali che “Noi Moderati” ha organizzato nel corso del fine settimana in Liguria:

DOMANI A GENOVA

- dalle ore 10:00 alle 12:30 banchetto a Certosa in via Piombino (fronte bar Gianni) e volantinaggio al mercato di Certosa. Sarà presente Ilaria Cavo, candidata al collegio Uninominale Camera Genova Ponente.

- dalle 15:00 alle 16:30 circa in Via Sestri, banchetto all'altezza del negozio Bagnara (in attesa della conferma della Polizia Locale). Sarà presente Ilaria Cavo, candidata al collegio Uninominale Camera Genova Ponente.

DOMANI A IMPERIA

- dalle ore 9.30 alle 12.30, in via San Giovanni , all'altezza del civico 10, gazebo con i candidati Marco Scajola (capolista plurinominale Senato) e Chiara Cerri (plurinominale Camera).

DOMENICA A GENOVA

- dalle ore 10:00 alle 12:30 a Pegli in via lungomare di Pegli, banchetto all'altezza di largo Calasetta.