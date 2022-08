Finale, riapre nella nuova sede l'Archivio Storico: sabato 3 settembre l'inaugurazione

E' fissato per sabato 3 settembre, alle ore 8.30, uno degli eventi più attesi dal mondo culturale dell'intero comprensorio finalese: la riapertura, grazie a una convenzione biennale stipulata tra l’Amministrazione comunale di Finale, l'associazione culturale "Emanuele Celesia" e la sezione locale dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dell’Archivio Storico del Finale, trasferito negli ampi spazi dell'ex "Collegio Aycardi".

Un atto, fortemente voluto dal compianto assessore al Turismo e alla Cultura Claudio Casanova, attraverso il quale si intende trasformare l'archivio in un centro di ricerca al servizio di studiosi non solo italiani, data la rilevanza che il marchesato ha avuto nella storia europea.

Al suo interno conserva infatti una documentazione fondamentale per lo studio e la comprensione delle vicende del Finale a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando il marchesato era ancora governato dai Del Carretto. Di grande rilevanza risultano i molti documenti riguardanti la dominazione spagnola (1602-1707) e quella della Repubblica di Genova, che acquistò l’antico feudo imperiale nel 1713.

Nell’archivio sono inoltre confluiti i documenti riguardanti le diverse amministrazioni comunali del Finalese prima della riunione di Finalmarina, Finalborgo e Finalpia nell’unica entità costituita dal Comune di Finale Ligure, nato nel 1927.

La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, diretta da Francesca Imperiale, ha provveduto al riordino e alla nuova inventariazione dei materiali sistemati in armadi ignifughi per garantirne la migliore conservazione. Grazie a finanziamenti del Ministero della Cultura, sono inoltre in programma restauri di importanti documenti e altri interventi sul patrimonio archivistico.

Oltre alla gestione dell’archivio, grazie al coordinamento di Flavio Menardi Noguera, il progetto prevede l’ordinamento e la gestione delle "Sezioni Speciali" della Biblioteca - Mediateca Finalese, che saranno al più presto aperte al pubblico in Palazzo Ricci a Finalborgo. Si potranno in questo modo consultare sia la Sezione musicale, costituita da una delle più importanti raccolte di documenti sonori della Liguria, sia la Sezione fotografica denominata “Banca delle Immagini”.

Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale e alle sinergie createsi tra i diversi enti e le associazioni culturali, il Finale aggiunge così un altro tassello a un’offerta culturale tra le più significative nel panorama regionale.

L'Archivio Storico sarà aperto il martedì e il sabato dalle 8.30 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 18.30.