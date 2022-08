Giovanna Pregliasco, storica ragioniera del comune di Millesimo, va in pensione: "Un punto di riferimento per 41 anni"

Giovanna Pregliasco, storica ragioniera, nonché responsabile del servizio finanziario del comune di Millesimo va in pensione. Domani, mercoledì 31 agosto, cesserà il suo incarico avendo raggiunto i requisiti pensionistici.

In servizio presso l'ente dal 1981, la ragioniera Pregliasco ha rappresentato per quarantuno anni un punto di riferimento per tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite. I suoi inizi lavorativi sono stati con l'amministrazione dell'allora sindaco Francesco "Gino" Zoppi, dove ha ricoperto anche ruoli legati al servizio anagrafe e servizi generali, per poi passare con il primo cittadino Michele Boffa a ricoprire il ruolo di responsabile del servizio finanziario, incarico egregiamente mantenuto durante il mandato dei sindaci Mauro Righello, Pietro Pizzorno, sino ad oggi con il primo cittadino Aldo Picalli.



"Gianna Pregliasco è stata una pilastro del comune di Millesimo - commenta il sindaco Picalli - Il suo lavoro, sempre svolto con attenzione e competenza ed in maniera silenziosa ed efficace è testimonianza di professionalità lungo tutta la sua carriera lavorativa svolta interamente all'interno del nostro comune".



Aggiunge Francesco Garofano, vicesindaco e assessore al bilancio: "Una dipendente che si è sempre distinta per la grande affidabilità, puntualità e senso del dovere. Lascia il testimone alla dottoressa Rosella Bruno, sua collega da quindici anni che saprà raccogliere l'importante eredità insieme alle colleghe Manuela Bagnasco e Monica Baldi".

"A lei giungano le più vive congratulazioni per l'importante traguardo personale raggiunto e il pubblico ringraziamento per l'impegno profuso negli anni a favore della nostra comunità, da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale, dei cittadini Millesimesi e dei colleghi dipendenti comunali", concludono Picalli e Garofano.