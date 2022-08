Savona, riunione in Prefettura: approfondita la disciplina della propaganda elettorale

Rappresentanti dei Comuni, delle Forze di polizia e dei partiti e movimenti politici tutti in Prefettura questa mattina, per una riunione dedicata alla ricognizione delle disposizioni normative in materia di propaganda elettorale.

L’incontro è stato voluto dal Prefetto per offrire agli intervenuti l’opportunità di approfondire la normativa, che è essenzialmente contenuta nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975, alla luce delle successive circolari esplicative emanate dal Ministero dell’Interno.

Nel corso dei lavori è stato fatto inoltre riferimento alle indicazioni contenute nei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di propaganda elettorale e di comunicazione politica, soffermandosi sulle condizioni che devono sussistere affinché l’uso degli indirizzi dei destinatari possa essere considerato legittimo e lecito e sui casi in cui è richiesto il cosiddetto “consenso informato” da parte degli interessati.

Un cenno anche alla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 299/2022 avente ad oggetto la parità di accesso ai mezzi di informazione.

Nell’occasione, è stata richiamata l’attenzione dei rappresentanti delle forze politiche sull’esigenza di mantenere un costante raccordo informativo con le Amministrazioni locali e con le Autorità di P.S. sulle iniziative di propaganda programmate nei singoli territori comunali, oltre che per l’acquisizione di eventuali chiarimenti in ordine a specifiche questioni.

Le Forze di polizia e le Polizie locali svolgeranno, come di consueto, durante il periodo di campagna elettorale, servizi di vigilanza e di controllo finalizzati a sanzionare, ai sensi di legge, le violazioni riscontrate e che i Comuni provvederanno alla defissione dei manifesti elettorali abusivamente collocati al di fuori degli spazi consentiti.

Gli argomenti trattati sono stati raccolti in un documento di sintesi pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura.