Andora, visita guidata al Museo Mineralogico con gli esperti del Di.s.t.a.v. di Genova

Nuovo imperdibile appuntamento, 31 agosto, dalle 17:30 alle 19:30, con la visita guidata al Museo Mineralogico Dabroi, situato al primo piano di Palazzo Tagliaferro.

Un'esperienza, ad ingresso libero, curata del Di.s.t.a.v. (Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova) che permetterà al visitatore di conoscere le caratteristiche dei minerali della collezione e fare domande specifiche.

Il Museo Mineralogico Luciano Dabroi ospita un'esposizione permanente di oltre 5000 minerali, per cui può essere considerato, per quantità e per qualità, il secondo Museo di Mineralogia d Europa.

Il museo è intitolato al dottor Luciano Dabroi, (1933-2003) cittadino andorese, scrittore e studioso dedicò gran parte della sua vita alla ricerca ed alla raccolta di minerali tra i quali una mirabile scelta di quarzi di provenienza ligure e piemontese.

L’allestimento delle sale è stato realizzato con la consulenza del dottor Franco Scarpati dell Associazione Archeologica della Provincia di Savona.Per informazioni il contatto è 348 90 31 514.