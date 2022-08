Nuove passioni nella vecchia fattoria

Riscuotono un successo costante e una crescente passione fra tutti. Allevatori esperti, nuove leve, curiosi ma anche privati che restano incantati dal fascino di questi splendidi pelosetti (talvolta anche pelosoni) che in Italia sono riconosciuti e suddivisi in 43 razze. Più una, il coniglio grigio di Carmagnola, che sta ottenendo il riconoscimento ufficiale. E anche quest’anno a PETSFESTIVAL daranno spettacolo con una mostra dedicata, con allestimenti green e con alcune super novità. Vediamole insieme. Il G.A.R.C. Gruppo Amatori Razze Cunicole si occupa della presenza dei conigli a PETSFESTIVAL, aggiungerà infatti anche un interessante momento didattico: l’occasione di incontro per parlare con un linguaggio adatto a tutti del benessere del coniglio non senza aggiungere qualche utile consiglio.

E inoltre - probabilmente per la prima volta in Italia - potrete ammirare uno spettacolo nello spettacolo: conigli super atleti impegnati nella corsa ad ostacoli! Un po’ agility e un po’ salto in alto in una competizione che, soprattutto nel Nord Europa, vanta schiere di appassionati e folle di fan che tifano per l’uno o per l’altro atleta (ovviamente a quattro zampe).

E quindi che si tratti di un coniglio nano o di un coniglio gigante, che viva a casa vostra come animale da compagnia o che gareggi per vincere una medaglia - magari lui preferirebbe un po’ di fieno e una carota - come ogni anno non perderti questo splendido animale: il coniglio, una meraviglia della natura che non finirà mai di stupirti.

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

