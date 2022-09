Millesimo piange il professore Luigi Ferrando, il sindaco Picalli: "Una grande perdita"

Lutto nella comunità di Millesimo: è mancato il professore Luigi Ferrando. Aveva 73 anni (classe 1949).

Il ricordo del sindaco Aldo Picalli: "Memoria storica per decenni di Millesimo e scrittore di libri dedicati al patrimonio architettonico, artistico e culturale, era molto conosciuto per aver ricoperto cariche di consigliere e assessore comunale per tanti anni e per diverse legislature".

"Già presidente della Società Operaia e collaboratore di tante associazioni Culturali. Amico e collaboratore di Cesare Garelli e Olga Facello, aveva curato l’eredità dirigendo e gestendo la biblioteca e tutti loro lasciti. Si deve a lui la volontà e la collaborazione al Progetto di ristrutturazione delle Pieve di Santa Maria Extramuros e di altri interventi sul patrimonio di Millesimo".

"Una grande perdita per tutta la comunità di Millesimo e l'intero territorio della Val Bormida", conclude Picalli.

I funerali si terranno martedì 6 settembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale "Visitazione di Maria SS." di Millesimo. Il santo rosario verrà celebrato domani, lunedì 5 settembre, alle ore 20, nella suddetta basilica.