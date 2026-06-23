Finale, nuovo blitz sulla Caprazoppa: sul grande ripetitore tornano i colori della bandiera palestinese

Un nuovo colpo d’occhio, decisamente difficile da ignorare, torna a dominare il promontorio della Caprazoppa: a poco più di un mese dalla sua comparsa e dalla successiva rimozione, la bandiera della Palestina è ricomparsa sul grande pannello del ripetitore che sovrasta Finale Ligure.

Nella mattinata di oggi (23 giugno, ndr) la struttura è apparsa nuovamente dipinta con i colori nero, bianco, verde e rosso del vessillo palestinese, ben visibili da gran parte dell'abitato e dal litorale. Nelle settimane successive alla prima comparsa, avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 maggio, il pannello era stato infatti ridipinto di verde, tornando all'aspetto originario.

Il nuovo intervento riporta così al centro dell'attenzione un gesto che già a maggio aveva acceso il confronto in città e sui social network. La prima apparizione della bandiera aveva suscitato reazioni contrastanti: da una parte chi l'aveva interpretata come un messaggio di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese, dall'altra chi aveva contestato l'utilizzo di una struttura privata per veicolare un messaggio politico o di mancato rispetto della proprietà privata (qual è effettivamente il pannello in questione).

Al momento non si conoscono gli autori della nuova iniziativa, che sembra riproporre, con le stesse modalità, il gesto compiuto poco più di un mese fa. Resta da capire se seguirà una nuova rimozione o se il pannello manterrà nuovamente i colori della bandiera palestinese. Quel che è certo è che la sommità della Caprazoppa è tornata a essere uno dei punti più osservati e commentati del finalese.