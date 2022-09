Rinvenuto senza vita il corpo di un ragazzo di 17 anni all'interno di una casa a Varazze. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio odierno.

Il giovane, secondo quanto riferito, si trovava in vacanza con un amico. Al momento non si conoscono le cause del decesso.

Sul posto la Croce Rossa di Varazze, l'automedica, i carabinieri e il medico legale. Indagini in corso. Con ogni probabilità verrà disposta l'autopsia.