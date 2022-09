"Loano in Danza", un successo di adesioni la quinta edizione (FOTO e VIDEO)

La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento" (Mata Hari), è questo il motto che racchiude lo spirito e la forza di “Loano in Danza”, ospite del PalaGarassini. Un appuntamento imperdibile, giunto alla quinta edizione, con: stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea.

A guidare gli oltre settanta stagisti, dai 9 ai 22 anni di età, maestri di chiara fama come: Matteo Addino, per modern show dance; Anbeta Toromani e Tatiana Sulejmani, per la danza classica; Kledi Kadiu per modern dance; il coreografo internazionale di danza contemporanea Francesco Nappa; Thomas Signorelli, per la modern contemporary; Simone Maier per la danza classica e contemporanea; il “maître de ballet” Ludmill Cakalli, per classico e repertorio.

A celebrare la settimana della Danza, la sesta arte, organizzata da Promozione Danza Liguria, con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, un “Gran galà” con l’esibizione spettacolare di tutti gli allievi partecipanti che, oltre ad approfondire un percorso di studio, hanno potuto acquisire un’esperienza che diviene un vero e proprio stile di vita.

Un successo di adesioni, che vedrà una versione invernale, a gennaio 2023, con la sesta edizione di “Loano in Danza Magic Winter".