Pietra Ligure, Luca Josi presenta il suo libro "Il lustro del lusto. Distant book"

Sabato 26 luglio, alle ore 21:00, in piazza Vittorio Emanuele II, all’interno della rassegna letteraria “Le parole sono a Pietra” patrocinata dal Comune di Pietra Ligure e organizzata dalla Libreria Sancho & Co. Capitolo 4” di Pietra Ligure, Luca Josi, con Caterina Malavenda, presenta il suo “Il Lustro del Lustro. Distant Book”.

Nel libro, edito da Rizzoli – Electa, Josi racconta i suoi cinque anni di creatività, lavoro e strategie alla guida della comunicazione di TIM. Con leggerezza, autoironia e intelligenza, l’Autore snocciola campagne pubblicitarie memorabili, eventi, immagini, spot che hanno segnato un’epoca, popolati da personaggi reali e immaginari, da Amadeus a Sven Otten, dal Gabibbo a SpiderMan, da Riccardo Muti a Mina, ai Maneskin, al film futuristico con il cardichirurgo Francesco Musumeci, da Strar Wars al Festival di Sanremo, passando per la realizzazione del primo metaverso del Mausoleo di Augusto, a comporre un percorso straordinario che è un affresco e una personalissima concezione della comunicazione e visione del mondo che fa del libro non tanto un semplice racconto quanto una geniale narrazione di esperienze che diventano atti creativi in un catalogo d’arte.

"Pietrese dell’Anno 2024 per gli eccezionali risultati professionali ottenuti nel mondo della comunicazione, Luca Josi che, come dice lui stesso, può vantare la fortuna di avere avuto almeno tre vite, non dimentica mai il legame con Pietra Ligure, suo paese di origine. Una Pietra che dai suoi racconti e ricordi puntuali e circostanziati emerge come un archetipo paese delle meraviglie, un universo con le sue costellazioni e, soprattutto, un luogo di formazione", commenta il sindaco Luigi De Vincenzi.

"Il titolo di questa rassegna letteraria - per la quale ringrazio Stefano Sancio doppiamente, per il valore e la qualità della rassegna che è un valore aggiunto per l’estate pietrese, e per aver invitato Luca - è 'Le parole sono a Pietra' e Luca - a dicembre durante la consegna del premio 'Pietrese dell’Anno – con parole icastiche e un’immagine veramente scolpita nei nostri cuori, ci ha restituito la Pietra che alberga in ognuno di noi, che riporto fedelmente: 'Per iniziare il percorso della sua esistenza l’uomo ha cominciato a lavorare le pietre, a costruire con le pietre e la religione che ci ha accompagnato per almeno duemila anni ha scelto un Pietro. Quando mi domandano dove ho trovato il punto di appoggio per provare a tirarmi e ritirarmi su nella vita rispondo che: sono ligure e sono di Pietra. Grazie Pietra'. Grazie Luca Josi", conclude il sindaco.