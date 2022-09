Allerte meteo in Liguria, Giampedrone non le manda a dire: "Basta dire che non funziona il sistema, è all'avanguardia in Italia"

"Non diamo mai un'allerta a caso perché non si può scherzare in Liguria, se è stata emessa vuol dire che il quadro previsionale lo prevede. Bisogna smettere di criticare".

L'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone a margine del quindicesimo anniversario della Fondazione Cima al Campus di Savona, non le manda a dire contro chi negli ultimi giorni (e anche in passato) ha criticato le allerte trasmesse da Arpal.

"Il sistema che possiamo mettere in campo è all'avanguardia in tutta Italia ma tutto questo non può bastare, si verificano infatti dei fenomeni difficilmente prevedibili - ha continuato Giampedrone - prima di tutto bisogna pensare alla prevenzione e agire con interventi strutturali e poi dare fiducia al sistema di allertamento smettendola di dire che non funziona".

Attenzione quindi chiaramente al piano regionale di protezione civile e ai fondi Pnrr.

"Con la mareggiata del 2019 non solo abbiamo sistemato i danni ma travaguardato anche il futuro - continua l'assessore regionale - bisogna poi usare le risorse Pnrr per affrontare le emergenze climatiche e ad esempio sono previsti 30 milioni di infrastrutture per il ponente. Serve però consapevolezza degli enti decisori centrali, ci vuole anche un po' di coraggio per poter dare alla protezione civile poteri per interventi strutturali e non solo nelle situazioni d'emergenza".

"La protezione civile non deve essere una foglia di fico dove tutti si nascondono per non prendere decisioni, se guardiamo come si tengono insieme l'ambiente, le infrastrutture e la protezione civile, avere una grande agenzia sotto la quale ognuno fa il suo lavoro sarebbe un gran salto di qualità" conclude.