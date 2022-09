Ripristino asfalti ad Albenga: lavori in corso (FOTO)

Sono iniziati gli intervento di ripristino degli asfalti ad opera della ditta Icose a seguito di interventi di posizionamento della fibra ottica a servizio delle scuole di Albenga. In particolare si sta intervenendo su via Fiume, via degli Orti e via Dalmazia.

Diversi gli interventi che saranno posti in essere anche nelle prossime settimane.

Affermano il primo cittadino Riccardo Tomatis e il Vicesindaco Alberto Passino: “Si tratta di interventi di ripristino asfalti a cui seguiranno altri interventi di questo tipo. Ringraziamo la ditta che esegue il lavoro per la disponibilità dimostrata. Gli interventi in prossimità delle scuole termineranno prima dell’inizio delle lezioni per evitare disagi”.