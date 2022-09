Albenga Dreams 2022: un weekend fantasy nel centro storico

Tutto pronto per la settima edizione di Albenga Dreams, la manifestazione dedicata al mondo del Fantasy, del fumetto e del Cosplay che tornerà a riempire, dopo due anni di assenza causa Covid, il bellissimo Centro Storico di Albenga con concerti giornalieri, convegni, mostre, aree giochi attrezzate, workshop, dimostrazioni e gruppi a tema.

Gli ospiti di quest’anno saranno: per Star Wars - 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Saber Build Trento, per il mondo Marvel - The Word Avengers, Ghostbusters Italia, per “Il Signore degli Anelli - la Terra di Mezzo cosplayer e Steampunk Italia.

La manifestazione si terrà tra le vie del Centro Storico e Piazza del Popolo nei giorni venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre, con apertura ufficiale alle ore 17.00 del venerdì in Piazza San Michele e si svolgerà nei giorni successivi a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 24.00.

Una delle peculiarità di questa edizione sarà rappresentata dalla grande partecipazione dei locali del Centro che offriranno piatti e drink anche a tema, allestendo in ogni locale veri e propri “mondi fantastici” tutti da visitare e da vivere come in una sorta di fantastico “Palio Fantasy”.

Un’esperienza che saprà coinvolgerà grandi e piccini, appassionati e non, che potranno vivere l’atmosfera magica del mondo fantasy e magari scattare una foto con il proprio personaggio preferito.

Afferma il Presidente dell’Associazione Governo Ombra Luigi Scola: "Siamo contenti di aver ripreso una manifestazione partita nel 2015 e cresciuta nel tempo e diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere. Ringraziamo tutti gli sponsor e in particolare il gruppo Gaudenti Immobiliare Marina Verde srl per la cultura main sponsor dell’edizione di quest’anno, per la loro fiducia e per il loro contributo alla realizzazione di questa edizione. Un ringraziamento anche all’assessorato al turismo e agli eventi per la collaborazione e ai locali che hanno scelto di aderire a questa manifestazione".

Afferma Marta Gaia assessore agli eventi del Comune di Albenga: "Nel post Covid torna anche Albenga Dreams e torna nelle vie, nelle piazze, nei palazzi e nei locali del nostro bellissimo Centro Storico. L'atmosfera del mondo fantasy accoglierà cittadini e turisti da Piazza del Popolo accompagnandoli fra musica, fumetti, cosplay e tanto altro. Ci tengo a ringraziare gli sponsor della stagione autunnale (top sponsor: Ital service s.r.l, Coop, officiale sponsor: Conad, supporter sponsor: Peirano Bibite), l'Assessore al turismo e cultura Alberto Passino, il personale dell'ufficio turismo, il personale della Polizia municipale, gli elettricisti e gli operai del Comune senza i quali non sarebbe possibile realizzare alcun evento".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Settembre è un periodo che, da qualche anno, sta diventando sempre più frequentato in particolare da ospiti stranieri. Creare eventi in questo periodo favorisce i flussi turistici al di fuori stagione di punta prolungandola di fatto".

Programma

area manifestazione piazza San Michele

venerdì 9 settembre

17.00 inaugurazione;

18.00 presentazione del libro "VentoAalto" dialogo con l'autore avv. Marco Bertolino;

19.00 presentazione gruppi cosplay;

21.00 conferenza con l'esperto Vincenzo Cusimano: "Valenza ricreativa ed educativa del fumetto";

21.30 concerto "Piano 2B".

Sabato 10 settembre

10.00 apertura mercatini;

15.00 area cosplay;

16.00 concerto "Beggars";

18.00 intervento Ace the Brave;

19.00 concerto "Cavalieri di Zara";

21.30 intervista gruppi cosplay;

22.30 concerto "Soundtruck".

Domenica 11 settembre

10.00 apertura mercatini;

15.00 intervista gruppi cosplay;

16.00 concerto "Teamrocket";

18.00 presentazione libro "Sei nel West Amigo";

19.00 intervista gruppi cosplay;

20.30 conferenza su Ennio Morricone a cura del dottor Marco Frasinelli e Orlando Botti, membro del direttivo del cineforum Imperia;

21.30 spettacolo di musica e teatro "C'era una volta...Ennio" vita e musica di Ennio Morricone.

Area manifestazione piazza del Popolo

venerdì 9 settembre

18.30 conferenza sui videogames;

20.30 intervista gruppi cosplay.

Sabato 10 settembre

17.00 area gruppi cosplay;

18.00 conferenza sui giochi di società;

20.30 intervista autore;

22.30 conferenza fantasy.

Domenica 11 settembre

17.00 intervista ai gruppi cosplay;

18.00 laboratori cosplay;

20.30 intervista gruppi cosplay;

22.30 conferenza.