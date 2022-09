Migranti, Lega: "La protesta dei ragazzotti della ‘sinistra al cachemire’ a Ventimiglia conferma la bontà dei decreti Sicurezza"

“I pochi ragazzotti della ‘sinistra al cachemire’ che a Ventimiglia hanno inscenato un patetico tentativo di protesta rumorosa davanti alla sede della Lega hanno capito già che la sinistra ha di fatto perso le elezioni. La loro protesta preventiva per la reintroduzione dei decreti Sicurezza di Matteo Salvini indica che siamo sulla strada giusta. Sanno che la pacchia è finita, per i migranti fuori regola come per chi lucra sulla loro pelle. Noi crediamo che il rumore di oggi sarà superato dalla nuova musica che la Lega e il centrodestra al governo suoneranno dal 25 settembre”.



Lo dicono in una nota i candidati della Lega in Liguria Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana, Flavio Di Muro, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo.