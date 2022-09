Incendio al Santa Corona, dopo il decesso del paziente potrebbe aggravarsi la posizione dell'arrestato

È stato convalidato dal Gip Emilio Fois, che ha riscontrato gravi indizi di reato contestando l'incendio, il fermo di L.S., ritenuto gravemente indiziato per il rogo scatenatosi nella notte tra il 4 e il 5 settembre nel reparto di Ortopedia del Santa Corona di Pietra Ligure.

L'uomo, un cittadino di nazionalità straniera e senza fissa dimora ricoverato per una frattura al femore nel nosocomio pietrese dopo aver preso parte a una rissa in Piazza del Popolo a Savona, è stato trasferito nel carcere di Marassi. Dopo essere stato individuato come potenziale colpevole, avrebbe manifestato ripetutamente l'intenzione di allontanarsi. Proprio per questo pericolo di fuga, unito a quello di reiterazione di reati simili, nei suoi confronti è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

Attualmente la procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso, ma dopo il decesso del 94enne coinvolto nell’incendio di domenica notte a Santa Corona e trasportato presso la Terapia intensiva di Savona, la situazione potrebbe evolversi: dovranno infatti essere effettuati accertamenti sul decesso, per capire se vi sia stato un nesso di causalità tra l'incendio e la morte. Qualora il nesso venisse ravvisato, L.S. dovrà rispondere anche dell'accusa di omicidio.

L'autopsia sul corpo dell'anziano, Franco Arrigoni, originario di Vercelli, verrà fissata nella giornata di domani o al più tardi lunedì prossimo.