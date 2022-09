Si torna a scuola, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale incontra il Prefetto: il punto della situazione

Nella mattinata odierna il Prefetto Enrico Gullotti ha incontrato il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Alessandro Clavarino per formulare allo stesso e, per suo tramite, all’intero corpo docente e agli studenti savonesi i migliori auguri per l’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023, che avviene all’insegna del superamento delle limitazioni connesse all’emergenza pandemica.

Il professor Clavarino ha fornito al Prefetto aggiornate notizie sulle attività svolte dal proprio ufficio per assicurare la regolare ripresa delle attività didattiche anche con riguardo alla copertura delle cattedre, evidenziando che non si registra, allo stato, alcuna particolare criticità.

Il dirigente ha anche precisato di aver avuto contatti con i vertici dell’azienda Tpl Linea, ricevendo conferma che i servizi di trasporto pubblico utilizzati dagli studenti saranno, come di consueto, oggetto di particolare attenzione sotto il profilo della pianificazione delle corse.

Il Prefetto ha avuto modo di ricordare che, in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi lo scorso 7 settembre, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza presso gli istituti scolastici anche allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo.

Nel corso del colloquio si è, infine, condivisa l’impostazione di una specifica progettualità finalizzata alla realizzazione, in forma coordinata, di una serie di iniziative dedicate ai temi della legalità e della tutela dei diritti della persona, da attuare nei prossimi mesi presso le scuole della provincia.

A tal fine l’Ufficio diretto dal professor Clavarino predisporrà una mappatura delle esigenze raccogliendo le indicazioni provenienti dalle stesse scuole, che formeranno oggetto di approfondimento in sede di tavolo prefettizio di coordinamento ai fini della calendarizzazione delle attività formative.