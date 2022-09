Finale, scivola con la moto sull'asfalto bagnato e viscido della Sp490: giovane in codice rosso al Santa Corona

Brutta caduta per un giovane che viaggiava a bordo del suo scooter nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.15, lungo la Sp490 che dalla frazione di Gorra porta a Finale Ligure.

Secondo quanto appreso, la vittima della caduta avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, complice l'asfalto reso particolarmente scivoloso dalla pioggia caduta in quei minuti e nella mattinata, andando a sbattere rovinosamente al suolo all'altezza della rotonda allo svincolo col casello autostradale.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finalmarina e il personale dell'automedica Sierra che hanno stabilizzato il ragazzo, il quale presentava un trauma cranico e un trauma toracico. Per questo è stato ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Impegnati sul luogo del sinistro, che non ha visto coinvolti altri mezzi, anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area rimuovendo in particolare del liquido viscoso presente sulla carreggiata, e anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico.