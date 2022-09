Maltempo in Liguria, prolungata l'allerta gialla per temporali sulla costa

Prolungata l’allerta meteo gialla per temporali sul centro levante (zone B, C, E). La chiusura dell’allerta e’ fissata alle 15.00 di domani, giovedì 15 settembre

Nuvolosità tra irregolare e compatta e precipitazioni d’intensità debole hanno caratterizzato la prima parte della giornata segnata anche da un robusto incremento dei tassi di umidità e dall’aumento delle temperature minime (Genova Centro Funzionale ha segnato 24.3 gradi, Savona Istituto Nautico 23.4). Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, in particolare sui rilievi (toccati i 91 km/h al Lago di Giacopiane).

Nelle prossime ore sono attese precipitazioni anche temporalesche, localmente forti, che potranno essere più intense sul centro Levante, ma non escluse anche a Ponente (in particolare dalla parte più orientale della zona A verso est, dove è segnalata una bassa probabilità di temporali forti). L’instabilità più marcata permarrà almeno fino al primo pomeriggio di domani, giovedì, anche a seguito del transito della perturbazione, attesa tra la notte e le prime ore della mattinata. Saranno possibili fenomeni localmente forti, associati anche a colpi di vento ( vento che, comunque, è previsto in rinforzo dai quadranti meridionali). Nei prossimi giorni permarranno condizioni di variabilità; da segnalare da venerdì sera, l’ingresso di venti settentrionali che porteranno, nel fine settimana, un deciso calo termico. Altra instabilità è attesa nella giornata di sabato.

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione contenuta nell’avviso meteorologico emesso questa mattina e disponibile anche in forma grafica e con la simbologia legata ai diversi fenomeni CLICCANDO QUI:

oggi, mercoledì 14 settembre, tempo perturbato e instabile per la presenza di correnti umide meridionali legate all'approssimarsi di una saccatura in quota. Si attendono precipitazioni anche a carattere temporalesco più insistenti sul Centro-Levante, con cumulate significative sulla zona C. Alta probabilità di rovesci o temporali forti su BCE, anche associati a possibili rinforzi di vento con raffiche che potranno raggiungere localmente gli 80-100 km/h; bassa probabilità di fenomeni forti su AD. Venti meridionali fino a forti sui rilievi BCE, mare fino a molto mosso su C.

Domani, giovedì 15 settembre, il passaggio della perturbazione mantiene condizioni di instabilità e avvezione di correnti umide meridionali, in particolare sul Centro-levante. Alta probabilità di rovesci o temporali forti su BCE, anche associati a possibili rinforzi di vento con raffiche che potranno raggiungere localmente gli 80-100 km/h; bassa probabilità di fenomeni forti su AD. Venti fino a forti rafficati da Sud-Ovest su A, localmente sui rilievi di C. Mare molto mosso.

Venerdì 16 settembre l'approssimarsi di una nuova perturbazione determina condizioni di instabilità dal pomeriggio con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Ingresso di venti settentrionali in serata tra moderati e forti. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.