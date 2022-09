Urbe, ritrovato in buona salute l'uomo disperso sul passo del Faiallo (FOTO)

Ha passato la notte nel bosco. Poi questa mattina, grazie alla luce del giorno, ha raggiunto la strada e chiesto aiuto ad un'automobilista. E' stato ritrovato in buone condizioni di salute l'uomo, un 73nne genovese, disperso nel corso di una battuta di funghi sul passo del Faiallo, nel territorio del comune di Urbe.

Sul posto hanno operato i sanitari, i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e speleologico, nonché i gruppi cinofili de "I Lupi" di Albisola e della Croce Bianca di Spotorno.

L'uomo nel tardo pomeriggio di ieri aveva avvertito la famiglia che avrebbe fatto ancora un breve giro nel bosco e poi sarebbe rientrato. Da quel momento in avanti di lui non si sono avute più notizie (la batteria del telefonino si era scaricata) al punto che la famiglia aveva allertato i soccorsi. Anche a causa del buio e della nebbia l'uomo sembrava introvabile. Proprio per la poca visibilità nella notte le ricerche erano state sospese.

Questa mattina i soccorritori sono tornati sul passo del Faiallo e hanno ricominciato le operazioni. L'uomo con le prime del giorno è riuscito a tornare sulla strada e chiedere aiuto ad un automobilista di passaggio che lo ha riaccompagnato alla macchina. Qui è stato rifocillato e visitato. Non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.