Vende sigarette ad una minorenne: la Questura sospende licenza ad una tabaccheria di Albenga

Nell’ambito dell’attività di prevenzione predisposta dal Questore di Savona con l’obiettivo della salvaguardia della salute dei minorenni, si inserisce l’azione di controllo da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura anche nei confronti delle tabaccherie.

La attività ha permesso di constatare l’azione illecita di un commerciante di Albenga che, senza chiedere un documento di identificazione, ha proceduto alla vendita di alcune confezioni di sigarette ad una ragazza minorenne.

La legge in materia, infatti, vieta la vendita di prodotti “da fumo” a minori di 18 anni, imponendo ai rivenditori di accertarsi della maggiore età dell’acquirente richiedendo l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui l’età del cliente sia superiore, in modo da preservare i più giovani dai rischi ricollegati al fumo.

A seguito della vicenda, nella giornata di ieri, oltre alla sanzione amministrativa di 2000 euro elevata dagli operatori della Questura di Savona, è stato notificato il provvedimento prefettizio che ha disposto, nei confronti dell’esercizio, la sospensione della licenza relativa all’attività di rivendita di tabacchi per 15 giorni.