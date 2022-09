Efficientamento e risparmio energetico: a Finale l'Amministrazione investe 90mila euro

Un appalto da 90mila euro per l'efficientamento energetico. A tanto ammontano i lavori che l'Amministrazione Frascherelli ha deciso di finanziare investendo in nuovi lampioni che andranno a sostituire quelli già presenti nel centro di Finalmarina.

Spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi: “Abbiamo ottenuto questi fondi finalizzati a rendere più efficiente la nostra rete di pubblica illuminazione. La scelta è ricaduta sulle vie centrali di Marina: via Saccone, via Mameli, via Unità d'Italia e via De Raymondi. Oltre a completare la parte più a ponente del Lungomare Migliorini”.

Le operazioni dovrebbero prendere il via nel prossimo mese: “Sostituiremo i corpi illuminanti ed in alcuni casi gli stessi pali; l'intenzione è avviare i lavori entro il mese di ottobre compatibilmente ai tempi delle forniture dei materiali da parte della ditta che si è aggiudicata il lavoro”.

In tema di risparmio energetico, visto l'aumento dei costi dell'energia elettrica già verificatosi e previsto come più consistente nei prossimi mesi, l’amministrazione finalese ha deciso quindi di limitare i consumi, riducendo l’intensità e addirittura gli orari di alcuni impianti dell'illuminazione pubblica, “anche se tutti i nuovi impianti sono comunque dotati della limitazione di potenza negli orari notturni” conclude Guzzi.