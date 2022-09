Albenga, iniziata la pulizia del Centa, il sindaco: “Resta il problema della sedimentazione di sabbia e ghiaia. Dovrà intervenire la Regione”

Sono iniziati questa mattinata, come da cronoprogramma stabilito dagli uffici comunali e dall’Amministrazione, i lavori di manutenzione straordinaria del fiume Centa e dei rii Carenda e Antognan, il cui importo complessivo ammonta a 310 mila euro, di cui 21 mila finanziati attraverso contributo regionale.

“Abbiamo programmato l’inizio dei lavori di pulizia del Centa per settembre così come, del resto, hanno fatto tutti i comuni della Riviera – spiega il sindaco Riccardo Tomatis -. Intervenire in alcuni periodi dell’anno, oltre ad essere vietato nel rispetto delle zone SIC, comporterebbe alcuni evidenti disagi. Durante la stagione balneare, ad esempio, il materiale trinciato, se non veri e propri grossi rami, rischierebbe di finire in mare e andarsi a depositare poi anche sulle spiagge”.

“Purtroppo non esiste più una precisa stagionalità meteorologica e l’arrivo dei temporali è difficile da prevedere – prosegue il sindaco -, basti pensare ad esempio all’ondata di maltempo improvvisa di fine agosto che ha visto abbattersi sul nostro territorio una bomba d’acqua, una grandinata e addirittura una tromba d’aria”.

“Per quel che riguarda gli interventi iniziati questa mattina – spiega il primo cittadino – consisteranno nella trinciatura della vegetazione presente nell’alveo del fiume Centa dalla foce al cavalcavia dell’Aurelia, per il rio Antognano è prevista la pulizia dalla foce all’Aurelia con la rimozione del materiale in alveo e stessa cosa è prevista per il Carenda che sarà pulito dalla foce al pontino dell’ex polveriera”.

“Purtroppo, per quel che riguarda il Centa rimane il problema legato alla sedimentazione di sabbia e ghiaia in alveo. A tal proposito il Comune non è rimasto inerte, ma abbiamo effettuato rilievi e studi già presentati alla Regione affinché intervenga su questa materia e autorizzi la rimozione di detto materiale”.

Sugli altri rii e canali minori il Comune sta già intervenendo. “Abbiamo affidato a tre ditte la pulizia di diversi rii (Rio Bra, il canale sito in viale dell’agricoltura, Rio Cadana) – afferma a tal proposito Tomatis -, mentre i nostri operai stanno pulendo in economia canali e fossati comunali”.

“Nei prossimi giorni sarà emanata ordinanza che ricorderà gli obblighi, già previsti dal regolamento di polizia rurale, per tutti i frontisti di pulizia dei canali e fossati, anche comunali, prospicienti alle loro proprietà”, conclude il sindaco Tomatis.