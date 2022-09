Carcare, inaugurato il nuovo anno scolastico del liceo Calasanzio con la giornata dell’accoglienza (FOTO)

Entusiasmo, divertimento, sorrisi e tanta allegria venerdì 19 settembre presso il campo Corrent di Carcare. Il liceo Calasanzio ha inaugurato il nuovo anno scolastico con la prima di tante iniziative ed attività volte alla riconquista della normalità post-Covid: la consueta giornata di accoglienza dedicata interamente alle classi prime.

L’evento, svoltosi nell’intera mattinata scolastica, è stato organizzato con cura dagli insegnanti di Scienze motorie e dal team dell’Orientamento con la collaborazione di diversi docenti accompagnatori e si è rivelato un vero successo, gradito da tutti i partecipanti.

Gioco, sport e la condivisione di una spensierata esperienza collettiva sono gli ingredienti vincenti di questo bell’appuntamento inaugurale, cui hanno preso parte anche alcuni degli studenti più grandi delle classi quarte e quinte, in veste di aiutanti e guide.

I giovanissimi nuovi “acquisti” dei tre indirizzi della scuola, hanno avuto modo di interagire, conoscersi e confrontarsi tra loro impegnandosi in attività, gare e giochi in gruppi misti tra le sezioni e gli indirizzi delle cinque classi prime costituite anche quest’anno: una per il liceo Classico, due per lo Scientifico e due per il Linguistico.

La mattinata si è conclusa poi con la tradizionale elezione, per acclamazione e gradimento, di un Mister e una Miss primino/a.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative che non prevedono più l’osservanza di un protocollo stringente in fatto di fruizione di spazi comuni e uso di mascherine, sono molte le iniziative condivise in presenza pronte ad essere attivate e alle quali sia gli studenti, ma anche i loro insegnanti, non vedono l’ora di partecipare.

"A tutti i nostri ragazzi va un fiducioso augurio di un buon anno scolastico, sereno e proficuo ma anche stimolante e motivato da esperienze arricchenti", spiegano dal liceo carcarese.