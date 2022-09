Bancarotta fraudolenta, rinviata l'udienza preliminare dell'ex cda Ata

È stata rinviata al prossimo mese di febbraio l'udienza preliminare davanti al gip dell'ex cda di Ata.



Gli ex membri del consiglio d'amministrazione della società municipalizzata savonese dal 2011 al 2016, l'ex presidente della società partecipata savonese Sara Vaggi e i due membri del cda Roberto Pizzorno e Marco Ravera, dovranno infatti risarcire 1.9 milioni di euro.



Ma per avere sviluppi sulla vicenda si dovranno attendere ancora cinque mesi visto lo slittamento avvenuto lo scorso giovedì in Tribunale a Savona.



A decidere sul risarcimento lo scorso febbraio durante l'incidente probatorio sugli esiti della perizia del perito del Tribunale Ambrogio Botta, erano stati i membri del collegio arbitrale composto dagli avvocati Ferdinando Acqua Barralis, Ferrari e Cardone.



Vaggi era stata accusata di bancarotta fraudolenta e rinviata a giudizio dal Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi insieme all'ex direttore generale Luca Pesce dal 2013 al 2016, il consulente amministrativo Giancarlo Zanini e Paolo Grondona, dal 2008 al 2016 presidente del collegio sindacale.



Indagati per bancarotta semplice oltre a Pizzorno e Ravera (la cui posizione rispetto a Vaggi che aveva più potere decisionale è più defilata) anche Luisella Bergero e Maria Angela Palazzo, membri del collegio sindacale e revisori dal 2014 al 2016.



Stralciata invece la posizione dell'ex presidente e dell'ex amministratore delegato dal 2016 al 2020 Alessandro Garassini e Matteo Debenedetti.



Secondo la Procura nei bilanci dal 2013 al 2015 sarebbero stati esposti fatti non rispondenti al vero con lo scopo di avere un ingiusto profitto.



Al centro ci sarebbero le operazioni legate alla discarica Passeggi, il park del Sacro Cuore, la chiusura della discarica di Cima Montà oltre ai forni crematori.



Lo scorso settembre 2021 nel palazzo di giustizia savonese davanti al giudice per le indagini preliminari il consulente Botta aveva presentato una serie di conclusioni sui bilanci dell'azienda e aveva specificato che la situazione della stessa era già da molto tempo in predissesto avendo perso del capitale sociale già dal 2012. La situazione di predissesto come specificato dal perito non sarebbe stata evidenziata nei bilanci grazie ad artifici contabili che avrebbero occultato quella posizione di difficoltà, aspetto questo che non aveva trovato d'accordo i periti e gli avvocati difensori.



Ata nel 2019 era stata infatti ammessa al concordato preventivo nel 2019 ma l'emersione del predissesto se fosse emerso prima avrebbe evitato all'azienda di peggiorare il proprio stato finanziario.



Lo scorso 20 settembre nel frattempo si era tenuta l’assemblea di Ata per l’approvazione del bilancio 2021 che per la la prima volta reca un segno positivo di quasi 800mila euro, che non è stato originato da un risparmio sulle spese di esercizio, bensì da altre poste di bilancio.



"L'ex c.d.a. dell'azienda ATA è stato condannato dal Collegio arbitrale a pagare la cifra di 1.900.000 euro 'per i danni causati alla società partecipata del Comune. Per alcuni minuti come se avessi riavvolto in un attimo la pellicola di un film durato dieci lunghi anni - ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco - Un film con scene di vere e proprie battaglie dialettiche combattute dai banchi del Consiglio comunale con la giunta di allora. Un film raccontato in decine e decine di articoli che ho scritto per segnalare e raccontare tutto quello che stava accadendo in ATA".



"Un film con le drammatiche storie umane di lavoratori licenziati e poi riassunti e scagionati. Un film fatto di denunce penali nei miei confronti, conclusesi con un 'non luogo a procedere'. Leggere la notizia della condanna al risarcimento della somma di 1.900.000 euro, però, deve rappresentare solamente l'inizio di una fase di ricerca della verità, che dovrà inevitabilmente riguardare tutti coloro che, a vario titolo, sono stati i responsabili veri, o presunti, diretti o indiretti, consapevoli o inconsapevoli, del dissesto di ATA - ha proseguito Arecco - Non bisogna dimenticare che negli anni in cui sono stati accertati i danni causati all'Azienda, dal 2011 al 2016, un'amministrazione di centrosinistra ha retto il Comune di Savona. Non bisogna dimenticare che ex Assessori della Giunta di allora, rivestono a tutt'oggi importanti ruoli amministrativi nell'attuale maggioranza. Non bisogna dimenticare le altre figure apicali di ATA che gestivano in quegli anni l'Azienda. Chi sedeva nel c.d.a. di allora e tutt'ora siede tra i banchi del Consiglio comunale, infine, dovrà trarre le inevitabili conseguenze della sentenza, assumendo l'unica decisione politica possibile per casi del genere".



"Per quanto riguarda la notizia del bilancio in attivo dell'Azienda, formulo solamente alcune semplici considerazioni: la disponibilità di cassa di 3.800.000euro è in parte derivante dalla somma accantonata per fare fronte alla causa avverso un altro Comune. La vittoria legale ha semplicemente sbloccato tali denari. Tale importo non può essere interamente ascritto ad un miglioramento dei conti, in quanto derivante da una cancellazione di posta - conclude il consigliere di Fratelli d'Italia - Il risarcimento di 1.900.000euro inserito nel bilancio è altamente aleatorio e, probabilmente, solamente tra qualche anno sapremo se esso sarà stato realmente escusso, oppure se verrà 'gentilmente omaggiato dai savonesi'".