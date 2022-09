"La fortuna è in un altro biscotto", tutto ligure il nuovo film che comincerà le riprese a Pietra

E' tutto ligure il nuovo film del regista ligure Marco Placanica prodotto da Ahora ! Film, che domani comincerà le riprese da Pietra Ligure.

Scritto da Dario Aita e Ruben Marciano, vedrà protagonisti importanti attori del vivaio genovese come Enzo Paci, Fabrizio Contri, Manuel Zicarelli e oltre 40 tra capi reparto, maestranze e figurazioni di Genova e provincia.

"Questo progetto audiovisivo rappresenta un altro film che si svolgerà in Liguria e porterà avanti un lavoro di squadra per far emergere sempre di più le quattro province a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, ci consentirà di coinvolgere le maestranze locali, per potare avanti il fitto lavoro svolto fin ad ora che ci vede impegnati nella creazione di nuovi professionisti del comparto audiovisivo che ha visto, fino a ora, quasi tremila persone liguri collocate nelle produzioni presenti sul nostro territorio. Le riprese partiranno da Pietra Ligure per poi spostarsi in altri paesi del savonese, Genova e Levante Ligure. Quindi toccheranno gran parte della Liguria" dice Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission.

Trama:

Sullo sfondo degli affari che muovono una provincia portuale, Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l’attività ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell’import-export per conto della malavita cinese.

Leo è disposto a tutto per non perdere l'attività di famiglia: persino rubare. La vittima prescelta per il furto è Manfredo Collini, facoltosissimo imprenditore, collezionista d’arte e aspirante sindaco nella lista “Famiglia Unita”. Ma il destino vuole che Federico, il figlio di Collini, e Virginia, la figlia di Tonino, abbiano una relazione.