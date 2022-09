Salone Nautico, il programma di domani allo stand di Regione Liguria

Domani, lunedì 26 settembre, quinto giorno di programmazione dello stand di Regione Liguria, dedicato quest'anno ai comuni che hanno ottenuto la Bandiera blu per la qualità degli approdi. Oltre ai video dedicati agli scali vincitori della Bandiera blu, che scorreranno sugli schermi presenti, spazio ai sindaci delle località vincitrici per la valorizzazione delle loro città e delle attività dei loro approdi.

In particolare, domani, lunedì 26 settembre:



• Dalle 10 alle 13 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale della Spezia



• Alle 11 nella Lounge dell’Ocean Race Presentazione del volume “Veleggiando in Liguria: da Levante a Ponente” nelle foto d’epoca dell’Archivio Storico della Regione Liguria



• Alle 12 alla Terrazza del Padiglione Blu il convegno “I nuovi disegni delle città d’acqua: accessibilità e sostenibilità in Liguria”



• Dalle 15 alle 18 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Celle Ligure