Elezioni 2022, ecco i primi dati sull'affluenza. Nel savonese alle 12 ha votato il 22,64% degli aventi diritto

Sono dati sostanzialmente in linea con quelli rilevati, alla medesima ora, durante l'ultima tornata elettorale per eleggere i rappresentanti dei territori in Parlamento nel 2018 quelli emersi sull'affluenza alle ore 12.

Dei 215 mila e 153 cittadini savonesi aventi diritto di voto, secondo quanto riportato dal Ministero dell'interno, sono finora stati il 22,64% quelli che si sono recati alle urne divisi nelle 308 sezioni. Un lieve incremento rispetto a quattro anni oro sono dove aveva votato il 21,42%.

Comune più "virtuoso" in tal senso è stato Mioglia col 26,54%. La "maglia nera" invece va a Balestrino, con solo il 15,09%.

A livello regionale, invece, su 95 mila e 266 persone ha espresso le proprie preferenze per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica il 21,86%.

Alcuni dati dei principali comuni savonesi: Savona 22,88%; Alassio 23,28%; Albenga 21,20%; Albisola Sup. 24,51%; Albissola Mar. 26,29%; Andora 22,12%; Cairo Montenotte 22,54%; Carcare 22,55%; Finale Ligure 23,73%; Loano 22,97%; Millesimo 22,95%; Pietra Ligure 22,24%; Quiliano 24,78%; Stella 22,67%; Vado 22,69%; Varazze 22,23%.

