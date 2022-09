Cairo, armato di pistola tenta di rapinare un negozio: 53enne arrestato dai carabinieri

Tentata rapina presso l'IperSoap PiùMe di Cairo Montenotte. L'episodio è accaduto lo scorso sabato attorno alle ore 19: un uomo incappucciato ha minacciato con una pistola la commessa intimando la consegna dell'incasso della giornata. La donna si è messa ad urlare, attirando cosi l'attenzione della gente. Il rapinatore spaventato ha desistito dal suo intento fuggendo a piedi per le vie del centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia cairese: grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze delle persone trovate fuori dall'esercizio commerciale, i militari hanno subito riconosciuto l'uomo, nonostante questi durante la rapina fosse stato parzialmente travisato perché indossava una mascherina chirurgica che gli nascondeva naso e bocca, nonché il cappuccio della felpa che gli copriva testa e capelli.

In manette è finito un 53enne disoccupato di Cairo Montenotte, già noto alle forze dell’ordine, che dopo le formalità di rito, nella notte è stato portato dai carabinieri alla casa circondariale di Genova Marassi.

Nel contesto delle attività di indagine i carabinieri hanno altresì recuperato e sequestrato l’arma del delitto (una pistola scaccia cani priva di tappo rosso) e gli indumenti utilizzati dall'uomo durante il tentativo di rapina, che per fortuna non ha avuto conseguenze fatali per alcuno.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini.