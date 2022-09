Savona, incidente agricolo mortale a Maschio: la vittima è il 53enne Fabio Murialdo

E' Fabio Murialdo, il 53enne deceduto nel pomeriggio di ieri dopo un incidente agricolo avvenuto in un terreno situato in via Nazionale Piemonte, nella frazione di Maschio a Savona.

L'uomo, secondo quanto riferito, è stato colpito alla testa dalla tettoria di una piccola ruspa che si è ribaltata. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 17.45.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce d'Oro di Albissola Marina, la Croce Bianca di Cairo, l'automedica del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Per il 53enne purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'urto contro il mezzo agricolo è stato fatale, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Murialdo stava sistemando alcuni terreni a ridosso della propria abitazione.