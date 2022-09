80 mila euro per la messa in sicurezza del rio Fossato, Altare riceve un finanziamento

Pioggia di finanziamenti per Altare.

Il comune valbormidese si è aggiudicato 80 mila euro dal bando del Ministero dell'Interno per la progettazione della messa in sicurezza del rio Fossato e dei suoi affluenti, nonché 17.288 euro sotto forma di erogazione da parte dello Stato (contributo del 155/2022 art 16 c1) come sostegno per le spese delle utenze e 2217,93 euro dal fondo nazionale per la montagna.

"Un'ottima opportunità per il paese", spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Briano.