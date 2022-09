“Veniamo da Nizza e vogliamo fare dell’ospedale di Albenga una clinica privata”: l’ammissione di un gruppo di visitatori al Santa Maria di Misericordia

L’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga continua a far discutere: il Prefetto ha invitato il presidente della Regione Liguria Toti a un tavolo di confronto, ma lui non ha ancora risposto (probabilmente era solo impegnato con le elezioni e provvederà a breve). Nel frattempo però, sono diverse le persone che assicurano di aver visto potenziali acquirenti francesi interessati all’ospedale di Albenga. Tra loro, Gino Rapa dei Fieui di caruggi che lo ha testimoniato con un post pubblicato sul gruppo Facebook Senzaprontosoccorsosimuore.

“Ma guarda il caso! Mi trovavo nel piazzale dell'ospedale di Albenga. Notando due distinti signori e una giovane donna con valigetta manageriale venire verso di me con aria un po' spaesata chiedevo: ‘Cercate qualcosa? Vi posso essere d'aiuto?’”, l’incipit del post Rapa .

"’Scusi lei è il dottor XX?’. E qui facevano il nome di un noto dottore passato alla politica e molto votato nelle elezioni regionali per l'impegno (promesso) a favore della Sanità pubblica. ‘No, non sono io, sono qui da una mezzoretta e non l'ho visto passare’. ‘Abbiamo appuntamento con lui, ma non lo conosciamo di persona’. A questo punto si accendeva la lampadina. ‘Lo aspettate per l'Ospedale vero? Siete interessati a occuparne una parte...’.

“Proprio così, veniamo da Nizza, vorremmo farne una clinica privata": questa la risposta dei francesi a Rapa. “Io, trattenendo l'ira (non certo verso di loro): ‘Sarà di certo un buon affare per voi: è un edificio perfetto’. ‘Sì davvero, moderno, ben costruito, in una splendida posizione ...’”.

“A questo punto uno dei tre mi chiedeva: ‘Anche voi (non ero solo) siete interessati ad avere l'ospedale?’. Io rispondevo ‘Interessati certo, ma in maniera diversa!’.

“La conversazione terminava con un ‘Ma lei è mica un giornalista?’ e un brusco allontanarsi del trio che ritrovavo poco dopo nell'atrio dell'ospedale con un tale in camice bianco che illustrava le grandi potenzialità del Santa Maria di Misericordia. Probabilmente era un medico, ma sembrava un mediatore immobiliare. Che tristezza! Si stanno vendendo il il nostro ospedale costruito con i lasciti dei nostri avi. Uscendo – conclude Rapa - notavo un manifesto che diceva: ‘Prima di tutto il territorio, prima di tutto la Sanità pubblica’. Tempo di elezioni!”.

Ranucci sabato scorso, dal palco dell’Ambra ad Albenga, sulla questione riguardante il Pronto Soccorso chiedeva: “C’è un disegno o è stupidità?”. C’è un disegno.