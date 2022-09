Albenga, torna l'appuntamento coi Fieui di Caruggi in salsa sportiva: il 9 ottobre riecco "Corriamo la Fionda"

Finalmente, dopo un periodo di stop forzato dovuto alla pandemia, torna Corriamo la Fionda, organizzata dai Fieui di Caruggi e dall’associazione sportiva Albenga Runners, con tutta la sua carica di entusiasmo!

La manifestazione, consistente in una corsa/camminata ludico motoria della lunghezza di circa 3,7 km, avrà luogo domenica 9 ottobre, con ritrovo in Piazza del Popolo dalle ore 15.00 e con partenza fissata alle ore 16.00.

Il percorso, dalle caratteristiche estremamente agevoli, si svilupperà attraverso viale Martiri della Libertà, viale Italia, Lungomare Cristoforo Colombo con direzione foce, via dei Deportati Albenganesi, Lungocenta Croce Bianca e quindi in un giro interno alle mura del centro storico, per concludersi nei pressi di Largo Doria.

Lo scopo dell’evento è totalmente benefico: il ricavato delle iscrizioni verrà, infatti, devoluto per contribuire all’acquisto di un ecocardiografo esclusivamente e categoricamente per l’ospedale ingauno del Santa Maria di Misericordia con la specifica di non destinarlo ad altre strutture sanitarie della zona.

Gli organizzatori invitano tutti coloro che vorranno contribuire a quest’importante iniziativa solidale, partecipando ad un evento che promette di essere una festa in movimento, ad aderire iscrivendosi in massa come già avvenuto nelle edizioni degli anni passati.

L’acquisto dei pettorali potrà essere effettuato già nei giorni precedenti alla manifestazione presso Decathlon (in Albenga, via Martiri della Foce), presso il “Bar Matteotti” (in Albenga, piazza Giacomo Matteotti 6), presso “Arredamenti Badoino” (in Albenga, Regione Frontero 8) oppure contattando l’associazione Albenga Runners tramite i canali social.

Verranno inoltre organizzate alcune giornate e serate speciali per le iscrizioni presso la Cantina dei Fieui dei Caruggi, in vicolo del Collegio, che saranno comunicate via social.